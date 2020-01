Zo ziek zijn als een hond en toch aan het werk gaan: je baas zal er misschien blij mee zijn, maar je mogelijk besmette collega’s waarschijnlijk niet. Wanneer blijf je beter thuis, en wanneer ga je toch best aan het werk?

Van een kleine verkoudheid tot een zware oorontsteking: ziek zijn is altijd vervelend. Als je daarbij zo ziek bent dat werken onmogelijk is, staan we toch vaak voor een dilemma: bijten we op onze tanden en gaan we werken, of niet? Vele werknemers blijven uit angst voor jobverlies of zich opstapelend werk toch doorwerken, maar is dat wel zo goed? In The Guardian geven enkele huisartsen advies.

Buikgriep

Bij buikgriep is het advies relatief simpel: minimaal 48 uur na de laatste keer overgeven of diarree thuisblijven. Het buikgriepvirus is immers kortlevend, maar wel extreem besmettelijk. Sommige mensen kunnen tot drie weken na besmetting met het virus nog wel diarree hebben. Zij hoeven niet per se zo lang thuis te blijven (als ze niet uitgedroogd zijn), maar moeten natuurlijk wel goed hun handen wassen na elk toiletbezoek.

Verkoudheid

Ben je verkouden, dan is het al iets moeilijker om te weten of je thuis moet blijven moet niet. Huisarts en schrijver Ann Robinson denkt dat als je je goed genoeg voelt om uit de zetel te komen, je waarschijnlijk wel kan gaan werken. Je moet dan natuurlijk wel goed opletten dat jet het virus niet verspreidt. Bij koorts moet je sowieso altijd thuisblijven. Koorts duidt immers op het feit dat de ziekte nog besmettelijk is.

Toch zijn verkoudheden vaak al besmettelijk voordat je zelf beseft dat je ziek bent. Dat zijn helaas exact de dagen waarin de ziekte het meest besmettelijk is. Een verkoudheid kan tevens tot twee weken na de eerste symptomen besmettingsgevaar inhouden. Volgens de Britse National Health Service (NHS) zijn de eerste vijf dagen van een verkoudheid echter het meest besmettelijk.

Tips tegen besmetting

Zijn er toch zieke collega’s aanwezig op het werk, kan je enkele maatregelen nemen om te proberen het besmettingsgevaar te beperken. Niet te dicht bij komen en zo weinig mogelijk in aanraking komen met besmette objecten (zoals gebruikte zakdoekjes), spreekt voor zich. Ook je handen goed wassen, zeker voor het eten, is van cruciaal belang. Je kan ook je immuunsysteem proberen te versterken. Met genoeg slaap, beperkte stressniveau’s, regelmatige lichaamsbeweging en blootstelling aan zonlicht, geef je je weerstand een serieuze boost.

