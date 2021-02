Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren organiseert in samenwerking met het Londense British Museum de tentoonstelling ‘Oog in oog met de Romeinen’. Vanaf zaterdag 6 februari tot en met 1 augustus zullen er meer dan 250 stukken uit de Romeinse collecties van het British Museum te zien zijn in Tongeren.

De tentoonstelling vormt een ontdekkingsreis door het uitgestrekte Romeinse Rijk tijdens de bloeiperiode van de keizertijd, in de eerste eeuwen na Christus.

Oog in oog met de Romeinen

‘Oog in oog met de Romeinen’ omvat ruim 250 stukken uit de Romeinse collecties van het British Museum, zoals levensgrote beelden van keizers en goden, grafstenen, amforen voor olie en wijn, juwelen, wapens, zilverwerk, fresco’s en mozaïeken. De stukken illustreren de vele regionale varianten en de ‘eenheid in verscheidenheid’ in de Romeinse cultuur.

Het Gallo-Romeins Museum voegt daaraan een aantal bijzondere stukken uit de eigen collectie toe, waaronder een loden vervloekingsplaatje. Dat vervloekingsplaatje, waarmee men trachtte onheil over iemand af te roepen, werd enkele jaren geleden opgegraven in Tongeren. Volgens het museum is de vondst uniek in België.

Ook geschikt voor kinderen

De tentoonstelling toont zowel objecten die gevonden zijn in het hart van het toenmalige Romeinse Rijk als in zijn provincies in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Blikvangers zijn de films met ‘ooggetuigen’, gebaseerd op historische en archeologische bronnen. Mensen uit zowat alle uithoeken van het Romeinse Rijk en uit verschillende lagen van de bevolking vertellen daarin over hun leven onder het gezag van Rome.

De overzichtstentoonstelling is gericht op een breed publiek en is volledig tweetalig. Bovendien is de expositie geschikt voor een bezoek met kinderen, dankzij een speciale audiotour en spelapplicaties. Ook voor hen ontwikkelde het museum ‘ooggetuigenfilms’.

