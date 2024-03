Studies tonen aan: thuis werken we langer en harder dan op kantoor

Thuiswerken is sinds de coronapandemie helemaal ingeburgerd, maar voordien stonden veel werkgevers sceptisch tegenover telewerken. Er heerste namelijk het hardnekkig vooroordeel dat thuiswerkers er de kantjes vanaf zouden lopen en zonder sociale controle sneller afgeleid zouden zijn. Meerdere studies hebben komaf gemaakt met die misvattingen.

Nee, telewerkers zijn geen luilakken. Integendeel: verschillende onderzoeken wijzen uit dat telewerkers net iets langer werken dan hun collega’s op kantoor. Uit een van de grootste studies, die meer dan 60.000 Microsoft-werknemers volgde in de eerste helft van 2020, bleek dat telewerken tot een toename van 10% in het aantal gewerkte uren per week had geleid.

Telewerkers werken meer, onder andere omdat ze minder pendelen. Uit een ander baanbrekend onderzoek, gebaseerd op gegevens uit 27 landen, bleek dat thuiswerkers 72 minuten bespaarden op de dagelijkse reistijd voor woon-werkverkeer. Van die bespaarde minuten spendeerden ze een half uur per dag aan werk, of meer dan twee uur per week. Terwijl pendelaars nog onderweg zijn naar het werk, zijn thuiswerkers dus vaak al aan de slag.

Thuiswerkers kloppen niet alleen meer uren, ze lijken hun werk ook sneller af te krijgen. Uit een vaak aangehaald onderzoek (dat voor corona plaatsvond) onder werknemers in een Chinees reisbureau bleek dat thuiswerkers 13% beter presteerden. Ze werkten meer uren per dienst en elk uur was een beetje productiever.

«Motivatie is drijvende kracht achter productiviteit»

Voor wie eraan twijfelt: sinds de pandemie is thuiswerken helemaal ingeburgerd. In opiniepeilingen uit 2022 van Gallup gaf 94% van de bevraagden in de VS aan ten minste deeltijds thuis te werken, tegenover slechts 40% in 2019.

Sommige experts denken dat telewerkers een stimulans hebben om harder te werken: ze willen het voorrecht van thuiswerken niet verliezen. «Mensen zijn gemotiveerd om de thuiswerkregeling te behouden, en dus is die motivatie de drijvende kracht achter de productiviteit. Ze willen dat het werkt», aldus Tammy Allen, een vooraanstaand professor in de psychologie aan de Universiteit van Zuid-Florida.

ALL OF THIS. I’ve been working remotely in a new industry since January and haven’t been this productive in YEARS. Additionally, I’ve managed to bring greater balance to my work-life dynamic and will find even more balance as I progress in my career. https://t.co/d9ZwpmJc1Y — Matt Marino, Ph.D. (@MatthewFMarino) July 24, 2023





