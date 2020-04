Het is al vaker gezegd: degene die een medicijn bedenkt dat zo effectief is als sporten, wordt schatrijk. Juist in coronatijd adviseren specialisten dan ook om in beweging te blijven. “Genoeg sporten, dus niet te weinig en niet te veel, is een van de meest efficiënte manieren om je immuunsysteem te boosten.”

Dat zegt sportarts Ruud van Thienen tegen Sporza. “Als je op de goede manier sport, kun je jouw kans op een virale luchtweginfectie met 50 procent terugdringen. Dat is gigantisch. Dat zal een medicijn nooit kunnen”, vervolgt hij.

“De meeste mensen die goed in hun vel zitten, en dus goed slapen en gezond eten, maar niet sporten, krijgen toch 3 of 4 virale infecties per jaar. Ze zullen niet altijd doodziek zijn, maar wel verkouden bijvoorbeeld. Wie voldoende sport zal maar 1 of 2 keer per jaar zo’n infectie hebben. Dat effect is al lang bekend en geldt in het algemeen voor de meeste verkoudheids- of coronavirussen. Of dit ook voor dit specifieke nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) geldt, is op dit moment natuurlijk nog niet met zekerheid te zeggen.”

Kanker

Volgens de meeste recente onderzoeken beschermt sporten ook tegen kanker. “Witte bloedcellen vallen beginnende tumoren aan. Dus ook de kans op kanker ligt 20 tot 50 procent lager bij mensen die voldoende sporten. Vooral voor borst-, maag-, eierstok- en dikkedarmkanker is dat al heel duidelijk bewezen”, legt Van Thienen uit.

Hersenen

Sporten zou ook een positief effect hebben op de werking van onze hersenen. “Beweging doet de plasticiteit van hersencellen toenemen”, zegt de sportarts. “Als je een halfuur fietst en nadien een boek leest, dan herinner je je daar dagen nadien 10 tot 20 procent meer van dan wanneer je niet bent gaan sporten. Elke school- of werkdag kan je dus het beste beginnen met een halfuurtje sporten.”

Hoeveel sporten?

Maar hoeveel moet je dan bewegen voor het maximale effect? “De WHO raadt aan om 150 minuten gematigd te sporten of de helft daarvan intensief. Ik zeg: 3 of 4 keer per week een half uur tot 40 minuten eens goed zweten. Daarmee zal je alle gezondheidsvoordelen van sporten kunnen verdienen.”

“Hoe je dat doet, maakt niet uit. Wandelen is nog altijd beter dan niets doen, maar het is meestal nog niet genoeg om de vruchten van sporten te plukken. Daarom zeg ik dat je in elk geval moet zweten.” Van Thienen adviseert de 60-60-regel: 60 minuten sporten op 60 procent van je capaciteit.

Het bericht “Sport doet je kans op infectie met 50 procent verminderen” verscheen eerst op Metro.