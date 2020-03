Het coronavirus houdt intussen de hele wereld in zijn greep en langzaamaan beginnen we daar allemaal de gevolgen van te voelen, ook op professioneel gebied. Steeds meer bedrijven verplichten hun werknemers om van thuis uit te werken om het risico op besmetting zoveel mogelijk in te perken.

Voor sommigen onder ons is thuiswerk een wekelijkse aangelegenheid. Zij hebben een vaste routine en hebben het principe al lang onder de knie. Maar wat als je zelden tot nooit van thuis uit werkt? Hoe zorg je er dan voor dat je productiviteit niet lijdt onder de verandering van omgeving? Wij geven enkele tips.

Voorbereiding is het halve werk

Je werkgever kan zomaar van de ene dag op de andere beslissen dat de tijd van thuiswerken is aangebroken. Je bent dus maar beter voorbereid op zo’n scenario. Controleer of je alles in huis hebt om je job naar behoren uit te voeren: computer, een snelle internetverbinding, documenten… Het lijstje is voor iedereen verschillend en alleen jij weet waar je niet zonder kan. Door goed voorbereid te zijn, vermijd je onnodige chaos op de dag zelf.

Houd werk en privé gescheiden

Deze regel is altijd al van toepassing, maar als je van thuis uit werkt, wordt het plots heel wat moeilijker om de twee gescheiden te houden. Duid daarom een bepaalde plaats in huis aan waar je werkt, liefst een aparte kamer of alleszins een apart bureautje. Vanuit de zetel of vanuit bed werken zorgt er namelijk al snel voor dat je minder productief bent en bovendien horen die plaatsen voorbehouden te zijn voor je privétijd.

Opgeruimd staat netjes

Niemand kan zich concentreren aan een rommelig bureau. Zorg er dus voor dat je werkomgeving netjes is – dat schept ook orde in je gedachten. Het lijkt misschien tijdverlies om aan het begin van je werkdag even tien minuten de tijd te nemen om wat op te ruimen, maar uiteindelijk zal het je alleen maar productiever maken.

Schep eens een luchtje

Uiteraard geldt dit niet als je in quarantaine bent geplaatst, maar als je zelf volledig gezond bent, is er geen reden om heel de dag binnen te blijven. Op een normale werkdag zit je ook niet 24 uur op 24 opgesloten tussen vier muren. Ga bijvoorbeeld een wandeling maken in het park of wandel naar de winkel om boodschappen te doen. Zowel je lichaam als je geest zullen je dankbaar zijn.

Het bericht Productief van thuis uit werken doe je zo verscheen eerst op Metro.