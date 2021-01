Wie dacht dat cryptomunten en bitcoins alleen de interesse heeft van mannen, slaat de plank mis. Wellicht jaren geleden nog wel, maar tegenwoordig zijn ook veel vrouwen gecharmeerd van de munten in de digitale wereld. De bitcoin is de laatste maanden fors gestegen. Was het begin Maart 2020 nog € 4500,- , nu heeft deze digitale munt een waarde van ruim € 31.000,-

Heel veel mensen hebben hun bitcoin dus zien stijgen de laatste tijd en met name de Belgische vrouwen hadden hier voordeel van. Waren het vroeger voornamelijk de mannen die investeerden en dus profiteerden van een koers met stijgende lijn, tegenwoordig zijn het steeds meer vrouwen die deze investeringen doen. Cryptobedrijf BLOX heeft hier een onderzoek naar gedaan waaruit dit gebleken is.

Meer lef dankzij het Coronavirus

In België geeft ruim 80% van de investeerders die vrouw is aan dat zij net zo veel of zelfs meer vertrouwen hebben dan voor de uitbraak van het coronavirus in de cryptocurrency. Dat is niet vreemd, daar de waarde van de bitcoin exceptioneel is gestegen. Al moet er wel aangemerkt worden dat juist halverwege Maart 2020, toen de halve wereld in lockdown ging in verband met het virus, veel koersen van cryptomunten enorm kelderden en de waarde soms zelfs halveerde. Inmiddels zijn de koers weer explosief gestegen naar nieuwe recordhoogtes.

Belgische vrouwen geven de voorkeur aan bitcoin, ondanks de ruim 5.000 verschillende andere cryptomunten die bestaan.Uit het onderzoek is gebleken dat 67% geïnvesteerd heeft in bitcoin. Ethereum volgt met 35% en de Ripple met 17% mogen zich ook tot de favorieten rekenen. De heren hebben liever een portfolie die breder georiënteerd is met cryptomunten die meer risico met zich meenemen.

Investeringsgedrag van man versus vrouw

De keuze van investeren verschilt enorm tussen mannen en vrouwen. Waar vrouwen eerder de keuze maken voor een bekendere variant die veiliger is om in te investeren, zullen de mannen zich sneller laten verleiden door wat er op dat moment populair is.

Weloverwogen

De manier van handelen van de vrouw is minder risicovol als de werkwijze van de gemiddelde man, mede omdat de Belgische vrouw zich goed oriënteert voorafgaande aan een aankoop. De dames uit Wallonië hebben liever een weloverwogen goede investering dan een impulsaankoop.