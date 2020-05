De vreugde bij Zoo Planckendael na de heropening van maandag moet een dag later al wijken voor treurnis omwille van het overlijden van het olifantenvrouwtje Dumbo. Verzorgers troffen de zieke olifant dood aan in haar perk.

De matriarch van de groep was 48 jaar oud en al een tijdje ziek. “Een mooie leeftijd voor een Aziatische olifant, die gemiddeld tussen de 50 à 60 jaar wordt”, klinkt het op de Facebookpagina van Planckendael.

Dumbo vertoefde al sinds 1974 in ons land, ze was toen twee jaar oud. Eerst verbleef ze in de Zoo Antwerpen en de voorbije jaren woonde ze in Planckendael. “Als zachtaardige en lieve olifant zorgde ze voor de kudde van zes”, beschrijft Planckendael Dumbo. “De hiërarchie in de groep zal zich herschikken. Wie zal nu de leidersrol opnemen? Yu Yu Yin als oudste, Kai Mook of May Tagu als felste? Kleine Suki en Tun Kai zullen ongetwijfeld luisteren naar de nieuwe matriarch.”

“Dumbo ging al bijna een mensencarrière mee”, zegt verzorger Ben. “Ze was heel bijzonder. We zullen haar erg missen.”