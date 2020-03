Elke week deelt Metro, samen met een pendelaar, de leukste lifestyletips met jou. Deze keer is het de beurt aan content marketeer Eline (27) uit Diest.

Welk Instagramaccount geeft je inspiratie?

Ik zit zelf al van bij het begin op Instagram en hoewel het steeds moeilijker wordt om op te vallen, vind ik het nog steeds erg leuk om duurzame kledingtips te delen met mijn volgers. Er zijn ook een heleboel accounts waar ik zelf inspiratie vandaan haal. Romy Van Haecke weet erg veel over clean beauty en via haar blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Sara Dubbeldam bekijkt duurzame mode dan weer op een erg kritische manier. Ze kaart onderwerpen als greenwashing aan en schrijft heel interessante opiniestukken.

Wat moeten mensen zeker bezoeken in Diest?

Het natuurgebied Webbekoms Broek is een aanrader als je van wandelen houdt. Ze hebben er ook een natuurtuin boordevol eco inspiratie. Ga nadien langs bij Biscuiterie Stuckens voor het heerlijkste gebak en stop ook eens bij Ekodette . Die winkel is nog niet zo lang geleden geopend en heeft een leuk aanbod aan spulletjes die passen bij een duurzame levensstijl.

Wat is je lievelingskledingstuk?

Ik heb onlangs geïnvesteerd in een duurzame winterjas van het merk LangerChen . Die was allesbehalve goedkoop en ik heb er maandenlang over nagedacht. Het is een enkellang zwart exemplaar, maar dankzij het inventieve design kan je hem ook makkelijk aan op de fiets of voor andere gelegenheden. LangerChen is een Duits merk, maar één van de oprichters is afkomstig in China en het hele productieproces vindt dan ook daar plaats. Ze willen op die manier aantonen dat ‘Made in China’ niet negatief hoeft te zijn. Eerlijkheid en duurzaamheid zijn de twee kernwaarden van het bedrijf en dat merk je.

Welk restaurant doet je watertanden?

Eerlijk gezegd ben ik geen held op het vlak van voeding. Ik lust weinig en hoe graag ik ook milieuvriendelijker zou willen eten, op dit moment lukt dat gewoon niet omdat ik dan niet genoeg zou binnenspelen. Samen met een vriendin ga ik al jarenlang regelmatig eten bij De Post op de Markt in Geel. Daar kies ik steevast voor steppegras, een van de gerechten waar ik echt van kan genieten

Naar welke vakantiebestemming keer je steeds terug?

Enkele jaren geleden was ik helemaal verliefd op Londen . Op drie jaar tijd ben ik er zeker vijf keer geweest. Tegenwoordig wil ik heel graag eens naar Wenen en Kopenhagen . Ze staan daar veel verder op het gebied van duurzaamheid en het lijkt me dan ook geweldig om daar inspiratie op te doen.

Hoe kunnen mensen zelf een duurzame kleerkast opbouwen?

Wil je je koopgedrag verduurzamen, dan heb ik drie tips die wat mij betreft zeker zullen helpen. Ten eerste raad ik aan om je uit te schrijven van alle fastfashion-nieuwsbrieven en om die merken ook op sociale media te ontvolgen. We worden elke dag op zoveel manieren gepusht om nieuwe dingen te kopen dat het bijna onmogelijk is om aan de verleiding te weerstaan. Zo weinig mogelijk geconfronteerd worden met die nieuwe collecties is de makkelijkste manier om minder te consumeren. Ten tweede moet je je bewust worden van wat je al hebt. We hebben vaak zoveel kleding dat we het overzicht wat verliezen. Sta je op het punt om iets nieuws te kopen, stel je dan de vraag of je dat echt nodig hebt. Vaak is dat niet het geval. Bedenk je dat kleding in de eerste plaats iets praktisch is, dat vergeten veel mensen nogal snel. Ten slotte moet je echt eens kijken naar de documentaire ‘ The True Cost ’ van Andrew Morgan . Je krijgt daarin een blik achter de schermen van de kledingindustrie. Toen ik die docu zag, heb ik gelijk besloten om de fast fashion niet langer te steunen.

