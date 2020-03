Elke week deelt Metro, samen met een pendelaar, de leukste lifestyletips met jou. Deze keer is het de beurt aan studente grafische kunst Aurélie (23) uit Saint-Ghuislain.

Tekst en foto: Camille Van Puymbroeck

Naar welke vakantiebestemming keer je steeds terug?

Samen met mijn vriend ben ik naar IJsland gegaan en dat was zonder twijfel de prachtigste plek waar die ik ooit heb bezocht. Net zoals de meeste toeristen hebben we de Golden Circle gedaan – een soort tour van het westen van het land waar alle bekende bezienswaardigheden liggen. De volgende keer willen we graag het oosten bezoeken; dat is enkel bereikbaar met een 4×4 en veel ongerepter. Wil je zelf eens naar IJsland, dan raad ik aan om voldoende budget te voorzien want letterlijk alles is er duur.

Wie geeft je inspiratie?

Ik studeer op dit moment grafische kunst en fotografie is een belangrijk onderdeel van mijn studies, maar ik zou me er graag verder in verdiepen. Voor mijn stage komend jaar zou ik graag iets in die richting doen, al lijkt het me ook wel wat om stage te lopen bij een tattoo artist. Op Instagram houd ik graag de fotograaf Jonathan Bertin in de gaten. Ik heb hem heel toevallig ontdekt omdat hij een expo organiseerde rond Madeira , waar de roots van mijn moeder liggen. Hij focust voornamelijk op reisfotografie en experimenteert ook met analoge foto’s.

Op welke tweedehandsaankoop ben je het meeste trots?

Dat is een handtas die ik voor zo’n 15 euro heb gekocht via Vinted . De verkoopster had hem al twintig jaar in haar bezit en het is echt een prachtstuk dat ook nog eens erg handig is. Helaas ging het slot onlangs stuk en tot nog toe heb ik geen schoenmaker kunnen vinden die hem kon maken.

Wat moeten mensen zeker bezoeken in Bergen?

Eerlijk gezegd zijn er slechts weinig bezienswaardigheden die de omweg waard zijn. Ik zou je eerder aanraden om de evenementen doorheen het jaar in de gaten te houden en je bezoek daarnaar te plannen. Wat betreft restaurants serveert Chez Tonton in de Rue de la Clef erg lekkere, kwalitatieve burgers en bij Bubble Waffle in de Rue d’Havré kan je terecht voor een zoet vieruurtje.

Welk restaurant doet je watertanden?

Mijn vriend en ik gaan regelmatig spontaan een weekendje weg in Vlaanderen. Tijdens een bezoek aan Brugge hebben we heel toevallig Belgian Pigeon House ontdekt, een restaurant dat huist in een kelder en waar slechts een vijftal tweepersoonstafeltjes staan. Zoals de naam al doet vermoeden is duif de specialiteit van het huis, maar zelf vonden we vooral de ietwat ouderwetse, zeer attente bediening en de intieme sfeer onvergetelijk.

Welke film zou je aanraden op een regenachtige zondagnamiddag?

Algemeen genomen ben ik een fervente horrorfan, maar de laatste tijd zijn er enkele films verschenen die ik echt de moeite waard vond. ‘Joker’ was geniaal en bij ‘Parasite’ heb ik alle mogelijke emoties ervaren. Een film waar niet genoeg over gepraat wordt, maar die geweldig is, is ‘Ghostland’ .

Wil jij ook schitteren in deze rubriek? Laat het ons weten via [email protected].

Het bericht Pendelaar Aurélie verklapt: “In het oosten van IJsland kom je enkel met een 4×4” verscheen eerst op Metro.