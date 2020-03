Op zondag 8 maart is het Internationale Vrouwendag, al valt er weinig te vieren. In België is er nog steeds een loonkloof van 6% tussen mannen en vrouwen. Daarom geeft LolaLiza aan alle vrouwen dit weekend 6% korting op hun aankopen.

Omdat vrouwen gemiddeld 6% minder verdienen dan mannen, wil de modeketen hen een hart onder de riem steken met deze korting. “Het gaat niet enkel om dezee korting, maar we willen deze ongelijkheid in de verf zetten. Gelijk loon, voor gelijk werk, is dat nu echt zo moeilijk?”, meent CEO Joachim Rubin.

Bovendien doneert het Belgische kledingmerk 10.000 euro aan RoSa, eeen organisatie die de ongelijke rechten tussen man en vrouw wil aanpakken.

