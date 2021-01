Ophef in de Amerikaanse stad Nashville nadat 2 mannen er van het dak van een hotel sprongen. De politie spreekt over “massale paniek” onder getuigen, zo bericht CNN. De mannen werden tijdens hun stunt gefilmd.



De twee waaghalzen sprongen omlaag vanaf het dakterras van het Grand Hyatt hotel in Nashville. Op de beelden izie je het duo over een hekwerk aan de rand van het dak klimmen en omlaag duiken. Getuigen beginnen te gillen en kijken over de rand van het dak, waar te zien is hoe de waaghalzen hun parachutes openen en wegzweven. “Oh mijn god, oh mijn god”, gilt een vrouw.

VIRAL VIDEO: Two guys BASE jump from roof of Grand Hyatt on Broadway in downtown Nashville last night.

Amanda Bagley shot the video and said it appeared the two were detained by police.

We are working to figure out if they were charged and if they were injured. pic.twitter.com/WkKTY9t0zQ

— Josh Breslow (@JoshBreslowWKRN) January 2, 2021