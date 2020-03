Een Brusselse trambestuurder trof in januari een achtergelaten kat aan op zijn tram. Het beestje kreeg bij de vzw Help Animals de toepasselijke naam Stib, naar de Franse afkorting voor de MIVB. Twee maanden later begint Stib aan een nieuw avontuur. Het beestje werd dinsdag geadopteerd.

Op een blauwe maandag in januari wandelde de achtergelaten kat een tramstel op aan het eindstation van lijn 8. De bestuurder liep het beestje tegen het lijf en besloot het dier naar het asiel vzw Help Animals in Anderlecht te brengen.

Meet STIB! One of our drivers found him in January on line 8. He was adopted this morning. Enjoy your new life, kitty #STIB pic.twitter.com/s4b5YcGp25 — STIB-MIVB (@STIBMIVB) March 10, 2020

Verhuis naar Anderlecht

Stib, zoals de zwarte kat gedoopt werd in het dierenasiel, hoefde niet lang te wachten op een nieuw baasje. Na amper twee maanden in Anderlecht vindt de kat een nieuwe thuis. Stib werd dinsdag geadopteerd. De MIVB wenst het beestje een fijn leven toe.

