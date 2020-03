Wat is er beter dan een goed boek of een heerlijk glas wijn? Een combinatie van beide. Na een vermoeiende werkdag is er niets zo ontspannend als in bad gaan met een boek en een glaasje van je lievelingswijn – ik ben zeker niet de enige die bij dit scenario spontaan aan Chandler moet denken. Een bad is er niet bij Luddites, maar van boeken en wijn weten ze alles.

Ben je op zoek naar leuke, nieuwe hotspots in Antwerpen, dan moet je zeker eens binnenspringen bij Luddites. Deze boekenwinkel annex wijnbar wist niet alleen het perfecte concept te bedenken, maar beschikt bovendien over het grootste aanbod Engelstalige literatuur in ’t stad. Alleen dat al is reden genoeg om langs te gaan.

Workshops

Luddites Books & Wine is het geesteskind van de New Yorker Richard Bolte en de ex-bibliothecaris Jorien Caers. De hotspot is ontworpen als een plek om even te ontsnappen aan alle (digitale) drukte van het dagelijks leven. Je vindt hier dan ook geen wifi (helaas, werken vanop afstand is dus niet mogelijk bij Luddites), maar enkel papieren boeken en een uitstekende wijnselectie. En dat allemaal aan schappelijke prijzen. Bovendien organiseren Richard en Jorien ook regelmatig workshops en lezingen, houd zeker de website in de gaten als je hier interesse in hebt. Wij weten alvast waar we tijdens ons volgende bezoekje aan Antwerpen naartoe gaan!

