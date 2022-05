Op deze leeftijd hebben vrouwen genoeg van slechte seks

De orgasmekloof zegt genoeg: 90% van de mannen in België komt altijd klaar tijdens de seks, terwijl datzelfde maar over 48% van de vrouwen gezegd kan worden. Een orgasme is uiteraard een samenspel van factoren (context, mood, performance), maar het mag gezegd worden dat sommige mannen er van tijd tot tijd niets van bakken en hun vingers een welgemikte dikke centimer naast de clitoris wrijven. Volgens onderzoek van contraceptiepil-ontwikkelaar Hana is er evenwel een leeftijd waarbij vrouwen helemaal genoeg hebben van slechte seks.

En dat moment is er sneller dan je zou denken. Volgens de studie, die 2003 vrouwen tussen de 18 en 45 ondervroeg, nemen de meeste vrouwen (28%) al vanaf hun 21ste geen vrede meer met lamlendige seks. Een jaar later, vanaf hun 22ste, geeft 39% van de vrouwen ook aan dat ze meer kunnen genieten van seks omdat ze meer zelfvertrouwen hebben en meer assertief durven zijn.

Nieuwe fase

21 is geen willekeurige leeftijd zegt seksexpert Kate Moyle aan Metro UK: «21 is de leeftijd waarop veel mensen van de ene levensfase in de andere gaan. Denk bijvoorbeeld aan studenten die de universiteit verlaten en gaan werken. Bij die shift hoort ook een shift in verwachtingen en begrip van wat aanvaardbaar is voor iemand en wat niet», klinkt het.

Volgens Moyle zouden we bovendien ook leven in een tijd waarbij jongeren een meer positieve attitude tegenover seks koesteren en ook meer kennis voorhanden hebben over wat seks kan zijn.

