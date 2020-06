Voor velen is online kleding bestellen het nieuwe normaal. In plaats van naar de winkel te gaan en onszelf in te kleine pashokjes met onflatteus licht te proppen, passen we onze nieuwe aanwinsten liever in de veilige omgeving van ons huis. Minder stress, meer comfort. Helaas durft het weleens mis te gaan op het vlak van de maat, maar dat is vanaf nu verleden tijd.

De Universiteit van Antwerpen en technologiebedrijf Imec hebben namelijk een ingenieuze tool uitgevonden waardoor je altijd de juiste maat te pakken krijgt. Shavatar maakt als het ware een 3D-beeld van je lichaam aan de hand van enkele simpele gegevens en bepaalt aan de hand daarvan welke maat je nodig hebt in welke winkel.

Shavatar

Het klinkt allemaal nogal onwerkelijk, maar niets is minder waar. Door gegevens als je leeftijd, lengte, gewicht en borstomtrek in te geven bouwt Shavatar een 3D-model van je lichaam. Door dat model te vergelijken met de maattabellen van de deelnemende winkels (denk onder andere aan H&M, Levi’s en CKS) kan de tool je precies zeggen welke maat jij nodig hebt. Want wie weleens online kleding heeft besteld, weet dat de ene maat de andere niet is. Waardoor bestellingen maar al te vaak worden geretourneerd – wat dan weer nefast is voor het milieu. Wil je volgende keer dus zeker zijn van je stuk, dan kan je hier je Shavatar aanmaken.

