Steeds meer diëtisten stappen stilaan af van de klassieke dieetmentaliteit en kiezen ervoor om ‘intuïtief eten’ te promoten. Maar wat is dat juist? En hoe doe je het?

Luister naar je lichaam

Bij intuïtief eten ligt de focus op je gevoel. Door te luisteren naar de signalen van je lichaam zou je bewustere en gezondere voedingskeuzes maken. Geef toe aan je hongergevoel en eet wanneer je lichaam het nodig heeft, maar probeer ook aan te voelen wanneer je verzadigd bent. Ook als je bord nog niet leeg is, kan je stoppen met eten. Je hoeft de overschotjes daarom niet weg te gooien, je kan ze perfect bewaren voor de volgende dag.

Neutrale houding

Volgens diëtisten die de methode hanteren, is het ook belangrijk om geen onderscheid te maken tussen ‘goed’ of ‘slecht’ eten. Door op een neutrale manier naar voeding te kijken, zal je op termijn gezondere keuzes maken. Leg jezelf geen verboden voedingswaren op en je zal merken dat chips, chocolade of snoep al gauw minder aantrekkelijk worden. Probeer telkens goed na te gaan waar je nood aan hebt. Heb je zin in een appel? Eet dan een appel. Heb je meer zin in een stuk taart? Kies daar dan voor.

Eet bewust

Dek de tafel, zet de tv uit, leg je gsm aan de kant en geniet bewust van je maaltijd. Als je dat achter je laptop of gauw tussendoor doet, beseft je lichaam niet helemaal dat je aan het eten bent en zal je je sneller overeten. Door in een gezellige en ontspannen setting te eten, zal je er meer van genieten en zal je tegelijkertijd ook beter naar je lichaam kunnen luisteren.

