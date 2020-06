Zondag mag je je papa in de bloemetjes zetten, want dan is het Vaderdag. De kans is groot dat je die dag helemaal uit het oog bent verloren en je dus nog geen cadeau hebt. Gelukkig zijn wij er om je last minute wat inspiratie te geven. Een goed boek of parfum werkt sowieso altijd!

Waar zat je nu weer met je gedachten? Je hebt het waarschijnlijk zoals altijd veel te druk of je bent gewoon slecht in het onthouden van die bijzondere dagen. Geen nood. Je hebt nog wel even de tijd om iets te gaan kopen, want het is zondag pas Vaderdag. Wij helpen je alvast op weg.

Pimp je vader zijn baard en snor

Sinds kort kunnen we opnieuw naar de kapper gaan, maar intussen bleef ons haar maar groeien. Ook die baard en die snor stonden natuurlijk niet stil en dat zijn zo van die momenten waarop je vaststelt dat je dringend eens moet investeren in een deftig scheerapparaat. Vaderdag is daar de ideale gelegenheid voor, want als je het zelf moet kopen blijf je dat maar uitstellen. Zorg dus dat je papa opnieuw mooi geschoren is en doe hem een scheermachine cadeau. En niet te goedkoop hé!

Een proper hemd en een strakke zwembroek

De zomer is bijna daar en dat betekent dat we binnenkort weer buiten kunnen gaan zwemmen. Maar die zwembroek van je vader is misschien nogal verouderd of er zijn wat kilootjes bijgekomen, dus een nieuw stukje stof is meer dan welkom. En als het mooi weer is, heeft papaatje ook al wel eens een hongertje en zin in een lekkere barbecue. Maar hij is misschien niet de properste en durft al wel eens iets te morsen op zijn chique hemd tijdens het bakken. Om te voorkomen dat je moeder alweer op hem uitvliegt, arme man, kan je hem barbecueshort cadeau doen. Een propere papa en een blije mama, twee vliegen in een klap!

Ga op zoek naar een boek

Is je papa een echte boekenwurm? Koop hem dan een boek, maar ga niet naar de eerste de beste boekenwinkel. Loop een gespecialiseerde boekhandel binnen en durf er een tijdje in rond te dwalen. Kies uiteindelijk voor het exemplaar waarvan je helemaal overtuigd bent en laat het ook even inpakken zodat het er een beetje fatsoenlijk uitziet. Als je een moderne papa hebt, kan je hem ook een e-reader geven. Heel gemakkelijk om bijvoorbeeld mee te nemen op reis.

Als je echt geen inspiratie zou hebben, geef je hem best een cadeaubon van Bol, Bongo of een doe-het-zelfzaak. Daar zal hij altijd wel iets mee kunnen doen. En nu, snel daar de winkel voor je te laat bent. Veel succes met de zoektocht!

