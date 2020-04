Een petitie roept op om streamingdiensten zoals Netflix tijdelijk gratis te maken. Er wordt geargumenteerd dat de quarantaine kan leiden tot depressie en streamingplatformen dat tegen kunnen gaan.

De coronacrisis raakt de hele wereld. Zowat overal krijgen mensen de raad om zo veel mogelijk binnen te blijven en zo weinig mogelijk mensen te bezoeken. Niet iedereen kan daar even goed mee om, want alleen is ook maar alleen. Dus kwam iemand met het idee om streamingdiensten gratis te maken via een petitie.

Stress verhelpen

De man, genaamd Philip Kolas, spreekt Netflix, YouTube, Hulu, HBO en Amazon Prime aan. “De quarantaine als gevolg van de coronacrisis kan leiden tot verveling en isolatie, en dat kan op zijn beurt zorgen voor onder meer depressie. Heel wat mensen zoeken hun toevlucht daarom naar streamingdiensten, maar niet iedereen kan dat betalen. Daarom roep ik op om alle streamingplatformen zestig dagen lang gratis te maken. Dat kan hen helpen om rustiger te worden en hen aanmoedigen om in hun kot te blijven”, klinkt het.

Populaire petitie

De petitie werd intussen al meer dan 70.000 keer getekend. Zij die niet willen of kunnen wachten op gratis Netflix, betalen voor de ‘basic’-formule 7,99 euro per maand, het ‘standaard’-abonnement kost 11,99 euro en ‘Premium’-abonnees tellen 15,99 euro neer.

Het bericht Netflix straks gratis tijdens de lockdown? verscheen eerst op Metro.