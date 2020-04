Hoewel het fenomeen van online casino’s al een aantal jaren bestaat, is hun populariteit de afgelopen 12 maanden enorm gegroeid. Het aantal mensen dat zich bij allerlei grote aanbieders van software aangedreven casino’s aanmeldt is zeer sterk toegenomen.

En dat lijkt logisch, want die spanning zoals jij dat ook in een echt landcasino voelt, kan jij nu op ieder moment thuis, of waar dan ook, met het gebruik van jouw laptop of mobiele gadgets ervaren. De opkomst van mobiele casinoplatforms heeft alle mensen zonder meer de kans gegeven om aan de virtuele speeltafel te ervaren hoe een echt casino aanvoelt.

Een toename van 225%

Volgens het Israëlische bedrijf Optimove was er dit jaar zelfs een toename van 225% van de mensen die juist nu online poker begonnen te spelen. Optimove zou moeten weten waar ze over praten, aangezien het een groot bedrijf met vestigingen in New York, Londen en Tel Aviv is met een focus op het gebruik van geavanceerde AI om verschillende services en items online te verkopen. Het is daarnaast ook nog eens gespecialiseerd in het voorspellen van de toekomstige trends van de online markt.

Comfortabel thuis gokken

De enorme toename van de online casino industrie heeft met meerdere factoren te maken, zoals de transformatie van onze levens doormiddel van het constant gebruiken van technologie, maar ook bijvoorbeeld het feit dat mensen leuke dingen kunnen doen terwijl ze thuis blijven. Met de drukke levens die we tegenwoordig allemaal hebben, zijn mogelijkheden die ons leven gemakkelijker maken sneller aangenomen, en sectoren zoals de amusementsindustrie zijn niet alleen technologisch aan het ontwikkelen, maar proberen ook zo veel mogelijk te luisteren naar wat de klant wil. Streaming platformen zoals Netflix en Spotify illustreren groot succes met het aanbieden van services online, maar de casino industrie, deel van de amusementsindustrie, neemt daar ook het voordeel van, door mensen de mogelijkheid te bieden om van hun producten en services gebruik te maken vanaf het gemak van hun thuis.

Aan de virtuele speeltafel

Een groot voordeel wat veel online casino’s recentelijk hebben geïntroduceerd is een virtuele speeltafel. Zo organiseren online casinoplatforms, zoals Mr Green, online slot toernooien waarbij hun gebruikers de mogelijkheid hebben om het op te nemen tegen andere spelers. Met deze slot toernooien begint de online casino wereld steeds meer te lijken op het spelen in traditionele casino’s, omdat het de sfeer van deze plaatsen nabootst. Niet alleen is het mogelijk om dus mee te doen aan de “virtuele speeltafel”, maar zijn er ook andere spellen zoals blackjack, roulette en baccarat beschikbaar om te spelen. Kortom, online casino’s beginnen steeds meer de wereld van de landcasino’s over te nemen, met alle gemakken van dien.

Dankzij al dit moderne internet gebruik via de smartphone is het ook niet verwonderlijk dat een recentelijk casino onderzoek aangeeft dat het online casino in Nederland met ongeveer 1,8 miljoen spelers toch wel behoorlijk populair is, en dat poker daarbij het meest gespeelde tafelspel in online casino’s is en blijft.

Daarnaast zorgen het live online casino, die dankzij gebruik van wiskundige algoritmen willekeurige getallen kiest, en de mobiele casino apps ten allen tijde voor een unieke beleving die jij voorheen enkel in een fysiek casino kon tegenkomen. Dankzij al zijn innovaties is het online casino dan ook steeds meer in staat om (potentiële) spelers te bereiken. Virtual Reality in het online casino zal om deze reden in 2020 steeds verder ontwikkeld worden met alle populariteit van dien. Ben jij ook al klaar voor zo’n toekomst?