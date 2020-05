View this post on Instagram

Heermoes, ook wel paardenstaart, is een zeer veel voorkomende stoepplant. Hij vormt een groot stelsel van wortelstokken onder de grond, waardoor hij zich heel goed kan handhaven! Ondanks zijn algemeenheid is het best een uniek plantje, want hij heeft twee gedaantes. In het voorjaar komt hij eerst op als een vruchtbare, bladgroenloze stengel. Met zijn buitenaards ogende sporenaar verspreidt hij zijn sporen. Wanneer deze stengel verdord is, komen de onvruchtbare, groene spruiten tevoorschijn. Die kunnen tot wel 80 cm groot worden! #stoepplantjes #botanischstoepkrijten #hortusleiden #streetplant