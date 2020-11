Scandinavië staat natuurlijk bekend om de prachtige natuur en de strenge winters, maar dat is niet alles. Het noorden van Europa is ook erg bedreven in levensstijlen. Het concept ‘hygge’ kennen we natuurlijk al langer, maar nu is er nog een ander levensmotto geboren in Denemarken: ‘samfundssind’.

Laten we wel wezen, 2020 is geen makkelijk jaar. De coronapandemie is nog lang niet afgelopen en ook op andere vlakken is er veel gaande. De meeste gebeurtenissen zijn eerder negatief van toon en veel mensen vinden het dan ook moeilijk om alles een plaatsje te geven, om zich nog goed in hun vel te voelen.

Samen

Net daarom werd in Denemarken ‘samfundssind’ verkozen tot woord van het jaar. In het Nederlands betekent de term ongeveer zoveel als gemeenschapszin, een begrip dat anno 2020 wel wat meer aandacht verdient. Nu we allemaal zoveel mogelijk in ons kot moeten blijven, is het soms immers nogal moeilijk om te beseffen dat we deel uitmaken van een groter geheel, dat we niet alleen op onszelf aangewezen zijn. ‘Samfundsind’ nodigt ons dus uit om af en toe ook een beroep te doen op anderen, om samen een front te vormen tegen alle uitdagingen die op ons af komen. Een denkwijze waar we allemaal wat van kunnen leren.

Het bericht Na ‘hygge’ komen de Denen nu met ‘samfundssind’ verscheen eerst op Metro.