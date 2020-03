Eerder kon je op onze site al lezen over de app Dinky One, een datingapp speciaal voor mannen met een ‘maatje minder’. Nu komt de bedenker van die app, David Minns, ook met een app voor de andere kant van het spectrum: Big One.

De reden hiervoor is dat Minns veel comments zag van (toch voornamelijk) vrouwen die een tegenhanger van de kleine-piemel-app ook wel zagen zitten. Om in aanmerking te komen voor Big One dient je jongeheer groter te zijn dan 14 cm in opgewonden toestand.

Gratis te downloaden

Big One wordt op dit moment gelanceerd en is gratis te downloaden. Voor Dinky One hebben intussen 70.000 mensen zich aangemeld. Zowel mannen als vrouwen. Op de website van Dinky One valt te lezen: ‘Net zoals dat sommige mannen kleiner geschapen zijn, zijn sommige vrouwen dat ook. Voor hen is een grote penis juist oncomfortabel.’ Bij Big One mag dit geen rol spelen. Voor elk wat wils, nietwaar?

