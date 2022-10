Model begrijpt het niet: “Mijn familie heeft me verstoten. Ik neem nochtans maar twee seksscènes per maand op” (foto’s)

Ooit al gehoord van Sky Bri? De dame in kwestie heeft een gigantische achterban na slechts een jaartje op OnlyFans actief te zijn, maar in een recent interview geeft ze aan dat dat een enorme kost met zich meebracht. En dan bedoelt ze dat niet financieel.

Bri is opgevoed in een heel religieus gezin en dan weet je al snel dat OnlyFans en religie niet meteen hand in hand gaan. Toen het nieuws uitlekte dat het model op een carrière als pornoster aasde, werd dat dan ook niet met veel feestgedruis onthaald bij de familie. Ze doet het nochtans niet slecht, om het zacht uit te drukken. Na een jaar op OnlyFans vergaarde de 23-jarige Amerikaanse bijna 800.000 volgers.

”Verstoten”

In een interview legt Bri haar familiale situatie verder uit. “Mijn mama steunt me voor de volle 100%, maar de rest van mijn familie heeft me verstoten. Ze zijn superchristelijk, heel gelovig. Misschien dat ik op termijn wel weer de plooien kan gladstrijken met hen, maar op dit moment begrijpen ze het niet. Het is jammer, want ik neem nochtans maar twee seksscènes per maand op, dus het is zeker niet mijn hoofdactiviteit. Ik wil over enkele jaren ook gewoon stoppen met sekswerk en naar San Diego verhuizen, twee kindjes krijgen, een hond,…”, aldus Bri.

Foto: Instagram