Vriendelijkheid is dit jaar het thema van de Mental Health Awareness Week, die plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk van 18 tot 24 mei. Met het oog op de coronacrisis kan er momenteel geen betere boodschap verkondigd worden. Wil je ook zelf het goede voorbeeld geven? Met deze drie vriendelijke gebaren kunnen we elkaar steunen in coronatijden.

De coronapandemie zal op lange termijn effect hebben op het menselijke welzijn, dus daarom besloot de Britse Mental Health Association dat de tijd is aangebroken om te focussen op positieve zaken, zoals vriendelijkheid: “Now more than ever, we need to rediscover kindness in our daily lives.” Aangezien we in deze onzekere tijden allemaal naar wat positiviteit snakken, kunnen we daar gewoon zelf voor zorgen door wat vriendelijker te zijn voor elkaar.

Beter een goede buur dan een verre vriend

Nu we nog vaak thuis vertoeven en verre uitstappen vermijden, is de tijd rijp om de banden aan te halen met mensen uit de buurt die we misschien wat uit het oog verloren zijn. Zeker in coronatijden is een goede buur beter dan een verre vriend om onze sociale contacten op peil te houden.

Leeft je buurman of -vrouw alleen of is hij of zij lid van een risicogroep voor COVID-19? Sta wat vaker stil bij je eenzame medemens en bel eens aan om een praatje te slaan met de nodige social distancing. Vraag ook of je hen ergens bij kan helpen. Sommige mensen durven misschien niet meer naar de supermarkt of winkels te gaan omdat ze bang zijn om een coronabesmetting op te lopen. Bovendien kunnen ze niet altijd rekenen op hun familie als die niet in de nabije omgeving woont. Je moet toch voor jezelf boodschappen doen, dus dan kan je het nuttige aan het aangename koppelen en een goede daad verrichten.

Steun de lokale winkels of horeca

Toen de soft lockdown nog in volle werking was, zochten we veelal soelaas in online shopping om onszelf te bevoorraden. Laat dat online gebeuren nu even links liggen en trek naar je lokale winkel om je steun te betuigen. Tijdens de sluiting hebben veel handelszaken namelijk financieel verlies geleden, dus ze kunnen alle hulp gebruiken. Misschien aarzel je nog wat om buiten te komen, maar met een mondmasker en als je de social distancing maatregelen respecteert, is er geen gevaar. Stel de aankoop van je favoriete parfum, boek of plant dus niet langer uit, maar ga ervoor.

Ook je lievelingsrestaurant, -koffiehuis of -café kan je een duwtje in de rug geven, hoewel zij nog steeds de deuren niet mogen openen. Op de website van #Horeca Comeback kan je via de postcode de zaak die je wil steunen opzoeken en een waardebon kopen voor als ze weer aan de slag mogen.

Help goede doelen

Goede doelen hebben het geld nog even hard nodig als vroeger, maar lopen door de coronapandemie tegenwoordig heel wat inkomsten mis omdat hun acties niet kunnen doorgaan. Denk maar aan het Rode Kruis Vlaanderen dat dit jaar geen vrijwilligers op de baan kon sturen om stickers te verkopen. Aangezien ook hun alternatieve stickeractie geen potten brak, zagen ze het ingezamelde bedrag van 3,2 miljoen van vorig jaar slinken tot 308.000 euro. Als je een gift wil doen, kan je terecht op hun website.

Naast zelf geld doneren, kan je ervoor zorgen dat de goede doelen momenteel wat meer in de kijker komen te staan, zodat ook andere mensen aangemoedigd worden om te helpen. Dat doe je door je favoriete organisatie op sociale media op te zoeken en hun acties te delen. Het is geen grote moeite en ze zullen je dankbaar zijn voor je vriendelijkheid.

We hebben er samen al 5000 km opzitten voor de #20kmbxl met @AtlasGo. Maar om alle dakloze tbc-patiënten onderdak te schenken tijdens de #coronacrisis hebben we nog € 1000 te kort. Loop, wandel of fiets dus met ons mee tot 31 mei. https://t.co/DBcj7WS4dY#blijfgezond @20kmbru pic.twitter.com/vD2ddjXx3l — Damiaanactie (@damiaanactie) May 14, 2020

