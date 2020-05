Nu we zoveel mogelijk moeten thuisblijven, slaat de verveling weleens toe. Daarom stellen we regelmatig een nieuw bordspel voor om met het hele gezin te spelen. Veel plezier!

Ben jij een meesterlijke tacticus met enorm veel geluk als het op dobbelen aankomt? Dan is Clever van 999Games jou op het lijf geschreven. Perfect voor wie geen geluk heeft in de liefde, maar wél in het spel.

De teerling is geworpen

Met 6 gekleurde dobbelstenen, viltstiften en een scoreblok vol puntenkaarten ben je klaar om 1 tot 4 spelers van een gezonde dosis plezier te voorzien. Iedere dobbelsteen heeft in dit spel een andere kleur en dat is geen toeval, want de scorekaarten zijn ook onderverdeeld in kleurvelden. Ieder veld stemt overeen met één bepaalde dobbelsteen en levert op een andere manier punten op. Enkel de witte steen mag je voor alle categorieën inzetten.

Afhankelijk van het aantal spelers is het spel afgelopen na 4, 5 of 6 rondes. Wie op het einde de meeste punten heeft is de slimste van de hoop (of wordt door Vrouwe Fortuna toegelachen)!

Dobbelen maar

Tijdens jouw beurt mag je drie maal dobbelen. Bij iedere rol – tenzij je een bonus ‘opnieuw rollen’ inzet – moet je één dobbelsteen kiezen om op jouw scorekaart te plaatsen. Het resultaat van die steen wordt dan ingevuld of aangekruist in de bijpassende categorie. Een veld dat je al eens aangekruiste kan je voor de rest van het spel uiteraard niet nog eens gebruiken.

Vervolgens leg je alle stenen met een waarde lager dan de door jouw gekozen dobbelsteen opzij op het zilveren schaaltje, zonder hun waardes aan te passen. De dobbelsteen die je koos en alle opzij gelegde stenen kan je niet meer kiezen voor je volgende worp.

Rol vervolgens de overgebleven dobbelstenen – indien er nog stenen zijn om opnieuw te werpen – en herhaal de eerder uitgelegde stappen. Je herhaalt dit proces drie keer.

Als je bij een worp enkel resultaten rolt die je niet kan invullen, is jouw beurt onmiddellijk voorbij en worden alle resterende dobbelstenen die nog niet op jouw scorekaart liggen opzij gelegd.

Waarom leg je de teerlingen opzij?

Hier komt het tactische aspect van het spel kijken. Je tegenstander(s) mogen na jouw beurt één van de dobbelstenen op het schaaltje gebruiken om in te vullen op hun eigen scorekaart. Je wilt tijdens jouw beurt dus zo veel mogelijk punten scoren, maar ook voorkomen dat jouw tegenstanders vooruitgang boeken.

Je scoort niet enkel op het einde van het spel punten. Zodra je sommige velden aangeduid hebt, activeer je een bonus om bijvoorbeeld een blauw veld naar keuze te schrappen of een ‘6’ in te vullen bij de paarse categorie. Als je dit een beetje slim aanpakt, kan er een ware kettingreactie aan bonussen ontstaan.

Het spel biedt trouwens ook een solo-variant waarbij je geen rekening moet houden met tegenstanders die met jouw overgebleven dobbelstenen aan de haal gaan.

Ons verdict

Dankzij de toegankelijke regels winnen de ‘roll & write’-games steeds meer aan populariteit in bordspellenland. Voor fans van het genre mag dit spel zeker niet aan je collectie ontbreken. Roll & write-games zijn nochtans niet nieuw, want wie herinnert er zich niet de gezellige middagen bij de bomma met een potje Yahtzee ?

Clever blaast nieuw leven in het oude vertrouwde genre. Bij de klassieke games speel je op jezelf en enkel op het einde vergelijk je je punten met de andere spelers. Bij Clever hebben jouw keuzes een rechtstreekse impact op je eigen eindscore én op die van jouw tegenstander(s). Het spel heeft zijn naam absoluut niet gestolen, want je moet niet enkel je eigen scorekaart, maar ook die van je tegenstanders in de gaten houden.

Clever is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via de webshop van 999Games.

Niet zeker of dit spel iets voor jou is?

999Games was zo clever om een online versie van de solitaire variant beschikbaar te stellen voor alle twijfelaars. Veel spelplezier!

Rufus Verswijvel

