Naast gezondheidszorgen en vreselijke economische gevolgen is de coronacrisis ook een uitgelezen test voor je relatie. Op een goede afloop heb je gelukkig zelf invloed. Wij zetten tien seks- en relatietips voor stelletjes die samen thuis zitten op een rijtje.

Een algemene, maar belangrijke tip om te beginnen: klaag niet over kleine en irrelevante zaken, maar help mensen die echt zorgen hebben. “Het wordt nu wel erg saai” willen we niet meer horen. Natuurlijk heb je wel eens een baalmoment, maar maak er wat van en blijf positief tijdens je quarantaine.

Zorg voor voldoende me-time

Onze nederige excuses voor het gebruik van de walgelijke term me-time, maar je begrijpt in een keer wat we bedoelen. Bewust bovenaan dit lijstje met relatietips: neem tijd voor jezelf en zorg dat je niet constant op elkaars lip zit. Ga eens alleen wandelen of lopen, zonder je af en toe even af achter de PlayStation, kijk ook alleen eens een film op de slaapkamer, enzovoort. Zowel jij als je vriend of vriendin hebben hier behoefte aan. Plan dit soort momenten in en je merkt dat de tijd die je bewust samen spendeert veel leuker is.

Blijf fris

Een grote ergernis tijdens quarantaine is om de hele dag tegen een ongewassen hoofd aan te kijken. Stap net als normaal iedere morgen onder de douche.

Leg die joggingbroek eens aan de kant

Ook belangrijk: blijf je goed kleden. Werk niet de hele dag in die grijze joggingbroek en hoodie, maar kleed jezelf overdag stijlvol. Sterker: een periode van thuisisolatie is de uitgelezen kans om te experimenteren met kleding. Die excentrieke blouse die je niet naar je werk aandurft, die wijde pantalon die misschien wat te trendy is voor op de werkvloer of die stropdas die je normaal gesproken om hebt… Dragen! Verras jouw vriend of vriendin iedere ochtend weer met een unieke outfit. Dat houdt de sfeer erin.

Blijf in contact met je vrienden

Gelukkig is er technologie, waardoor je in contact kunt blijven met jouw vrienden. Organiseer minimaal een keer per week een videochat of wat dan ook met ze. “Jouw eigen relatie is beter als je ook jouw andere relaties onderhoudt”, aldus relatietherapeut Rachel Wright.

Kook samen

Samen koken voorkomt niet alleen frustraties in jullie relatie, maar is ook heel leuk. Je bent samen bezig om iets te creëren, zonder dat je bent afgeleid door je telefoon of wat dan ook. Maak hier een dagelijks ritueel van, zodat iedere avond voelt als een date.

Scroll niet voortdurend op je smartphone

De smartphone is een killer voor je relatie en seksleven. Spreek met elkaar af dat je die vermaledijde telefoon tijdens vrije momenten in een lade legt en er niet naar omkijkt. Die flauwe filmpjes en memes op WhatsApp, daar kun je wel even zonder.

Vrij met elkaar

Seks in je relatie is belangrijk, maar regelmatig met elkaar tussen de lakens springen is makkelijker gezegd dan gedaan. Plan het desnoods, ook al klinkt dat zakelijk.

Praat over je seksleven

Het kan wat ongemakkelijk zijn als je dit nooit doet, maar praat samen over jullie seksleven. En doe dat niet tijdens de seks, maar buiten de slaapkamer. Praten over seks verbindt, zorgt voor meer begrip en je leert wat de ander lekker en juist minder prettig vindt. Hoe goed je elkaar ook kent, elkaars gedachten kun je niet lezen.

Plan massages in

Een massage is niet niet alleen lekker omdat je de hele dag thuis zit te werken in die niet ergonomische stoel, ook een beetje affectie op zijn tijd is geen overbodige luxe. Plan tijdens de quarantaine iedere week een moment in dat je elkaar masseert. Dit komt jouw seksleven en relatie ten goede.

Douche samen

Mocht het er tussen de lakens niet van komen, spring dan gewoon bij elkaar onder de douche. Gegarandeerd succes.

