Mediteren is goed voor jou, maar wist je dat je er al op heel jonge leeftijd mee kan beginnen? Onze kleinste duiveltjes zijn enorme emotionele sponsen, en dus doet mediteren ook hen ongelooflijk deugd.

Mediteren met je baby… Misschien denk je dat zoiets op papier wel mooi klinkt, maar dat het in de praktijk onmogelijk is. Dan heb je het bij het verkeerde eind. En ik spreek uit ervaring.

Toen ik zwanger was, heb ik een cursus prenatale yoga gevolgd. Ik heb veel gehad aan die momenten van verbintenis met mezelf en de baby in mijn buik. Ik leerde niet alleen om mijn lichaam in volle verandering lenig en soepel te houden, maar ook om beter te luisteren naar mijn lijf en naar het kleine wezentje dat in mij groeide. De sessies werden telkens afgerond met een klein moment van meditatie, ideaal om te ontspannen, de batterijen op te laden en vervolgens de dagelijkse chaos weer het hoofd te kunnen bieden.

Na mijn bevalling liet ik de kennis die ik toen vergaard heb dan ook niet schieten. Ik vind het bijvoorbeeld niet meer dan natuurlijk om spontaan het ‘OM’-geluid (dat je uitspreekt als ‘OOM’) te gebruiken wanneer mijn zoontje te veel van streek of te moe is om de slaap te vatten. Geloof het of niet, maar acht keer op tien kalmeert de trilling van die klank hem.

De ‘OM’-klank worden allerlei deugdelijke eigenschappen toegeschreven, zowel voor de persoon die hem voortbrengt als voor de persoon die hem hoort. De vibraties hebben een rustgevend effect en verjagen negatieve gedachten. Die momenten van rust zijn even heilzaam voor het kind als voor de ouder. Er is echter iets wat je zeker niet uit het oog mag verliezen: als je wil dat de meditatie ook op lange termijn blijft werken, moet je er bijna een dagelijkse gewoonte van maken. Zeker met een baby. Als je maanden laat voorbijgaan tussen twee momenten van meditatie, zal je kind niet begrijpen wat je precies van hem/haar ‘verwacht’. Met als gevolg dat hij/zij er lang niet alle weldaden uit haalt die meditatie te bieden heeft.

Meditatie van volledig bewustzijn

Een andere mogelijkheid is om specifiek momenten van rust en volledig bewustzijn te organiseren. Zet je pagadder ergens comfortabel neer, dim het licht en luister naar meditatieve muziek. Die vind je in overvloed op Spotify en YouTube.

Hou je meer van lijfelijk contact of draag je je kind graag rond? Dan kan je ook van die stille en tijdloze momenten genieten terwijl je je baby knuffelt. Adem diep in en uit, en laat je meedrijven op het magische moment.

Heeft je oogappel geen boodschap aan zulke momenten en bepotelt hij/zij liever alles? Dan kan je ook een muzikaal meditatieboek in huis halen. Als mijn zoontje te veel energie in zijn lijf heeft en geen zin heeft om stil te zitten, doet zo’n boek wonderen.

Neem hoe dan ook je tijd. Als je je kind niet vanaf de geboorte hebt laten wennen aan meditatie is het normaal dat hij/zij er niet meteen helemaal voor openstaat. Maar laat de moed niet zakken: het is enkel een kwestie van gewoonte. Vertrouw op jezelf en laat je verbeelding de vrije loop.

Een rustgevende thee… in bad Is je baby te hyper? Is het bijna tijd om te gaan slapen maar je voelt dat je kind nog te opgewonden is? Dan is het misschien een goed idee om een beroep te doen op een badje van magische thee. We hebben onlangs Virginie Fizaine ontmoet, een geweldige ‘heks’ en een getalenteerde theekenner. Ze heeft een bijzonder theebad gecreëerd, met als ronkende naam ‘Les Simples Magiques de Bruxelles Ma Belle’ (De eenvoudige magie van Bruxelles Ma Belle). Het werkt als een droom! Je neemt een handvol van het mengsel van lindebloesem- en blaren en goudsbloem, je strooit het in een (meegeleverd) wasbaar zakje van biokatoen, en je houdt het onder de warmwaterkraan terwijl het bad volloopt. Linde heeft een kalmerende en verdovende werking, en werd vroeger trouwens vaak gebruikt om kinderen tot rust te brengen voor het slapengaan. “Vandaag raden vroedvrouwen de plant aan om pasgeboren baby’s een bad te geven, net omdat ze zo’n rustgevend effect heeft en 100% natuurlijk is”, legt Virginie uit. Ook goudsbloem heeft een kalmerend en ontsmettend effect en verzorgt bovendien alle huidproblemen. De plant is essentieel voor de verzorging van een baby. Het mengsel zorgt ervoor dat je kind een zacht, natuurlijk en magisch badje krijgt. Een onvervalste aanrader! lessimplesmagiquesdebruxellesmabelle.be

