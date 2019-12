Een oplettende voorbijganger in het Nederlandse Hoogeveen heeft op Kerstmis een kerstpakket langs de weg gevonden met daarin een konijn. Het beestje was langs de kant van de weg gedumpt door zijn baasje.

De eigenaar van het diertje had nog wel aan een kerstdiner gedacht. In de doos lag nog een prei voor het konijn. Dat meldt de dierenambulance van Dutch Animal Rescue in Hoogeveen op Facebook.

De D.A.R. dierenambulance is blij dat ze het konijn hebben kunnen redden. “Gelukkig is dit konijn opgemerkt door een oplettende voorbijganger die ons direct heeft gebeld. Het dier was anders op een wrede manier aan het eind van zijn leven gekomen.”

“Bijzonder slechte lichamelijke staat”

Het konijn is overgebracht naar een opvang waar het verder verzorgd wordt. Volgens de redders van de dierenambulance was het diertje er slecht aan toe. “Deze zorg zal nodig zijn, want de lichamelijke staat waarin we het konijn aantroffen was bijzonder slecht.”

De stichting is nog op zoek naar tips van mensen die iets hebben gezien of weten wie de eigenaar is of waar de doos vandaan komt.

