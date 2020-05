Het aardbeienseizoen is weer begonnen en laten we eerlijk zijn: niemand kan weerstaan aan dit rode fruit dat smaakt naar snoepjes. Een bezoekje aan de supermarkt staat dus gelijk aan de aankoop van een bakje aardbeien. Het enige nadeel? Als je ze niet meteen opeet, worden die aardbeien wel erg snel slecht.

Net omdat ze zo lekker zacht en zoet zijn, zijn aardbeien ook erg kwetsbaar. En van zodra ze een beetje beschadigd geraken door het vervoer ontstaan er zachte plekjes die ervoor zorgen dat ze al snel niet meer zo lekker smaken. Maar er bestaat een trucje om je aardbeien een stuk langer houdbaar te maken.

Lekker in bad

Daarvoor heb je opvallend weinig nodig. De kans is zelfs groot dat je alles al in huis hebt. Om je aardbeien een houdbaarheidsbadje te geven, volstaat het namelijk om 10 cl witte azijn te mengen met 60 cl water. Doe dit in een grote kom en voeg voorzichtig de aarbeien toe. Laat 3 minuten weken (zo worden ze als het ware ontsmet), giet het azijnmengsel vervolgens weg en reinig met proper water. Laat de aardbeien eerst even uitlekken en plaats ze daarna op een laagje huishoudpapier (of een schone keukenhanddoek). Laat drogen aan de lucht en doe je aardbeien pas in een potje wanneer ze volledig droog zijn. Plaats in de frigo, bedek met een stukje huishoudpapier en klaar. Je aardbeien zullen nu tot wel twee weken lang vers blijven!

Het bericht LIFEHACK. Dankzij dit trucje blijven je aardbeien langer vers verscheen eerst op Metro.