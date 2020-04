In tijden van corona zijn we met z’n allen op zoek naar leuke activiteiten om onze dagen te vullen. Voor zij die zich daarbij ook graag intellectueel laten prikkelen, is er nu een gratis digitaal lessenpakket rond het Oude Griekenland. Dankzij gameontwikkelaar Ubisoft gebeurt dat bovendien in een interactieve wereld die voor je ogen tot leven komt.

Het digitale lessenpakket werd opgesteld door Ubisoft in samenwerking met geschiedenisleraar Michaël De Borre en biedt leerlingen én geschiedenisfanaten een leuke en interactieve manier om een les te volgen vanop de luie zetel.

Elke les is als volgt opgebouwd: de leerling begint de les door een specifieke tour te volgen met gebruik van de interactieve ‘Discovery Tour: Ancient Greece’ of een gratis YouTube-video rond dezelfde content.

Interactieve reconstructie

Die Discovery Tour: Ancient Greece is een educatieve modus uit de welbekende Assassin’s Creed-reeks waarmee spelers de interactieve reconstructie van het Oude Griekenland ontdekken alsof het een levend museum is. Met 35 unieke karakters kan je vrij dwalen door de meest nauwkeurige en gedetailleerde 3D-reconstructie van het Oude Griekenland ooit. Spelers verkennen dit prachtige land en tijdperk in alle rust of kiezen voor specifieke rondleidingen die van commentaar worden voorzien door historici en griekologen.

Vervolgens krijgt de leerling enkele opdrachten en wordt de les afgesloten met een korte test. De juiste antwoorden op alle vragen kunnen geconsulteerd worden via de lerarenversie van de digitale les. Je vindt alle documenten hier.

