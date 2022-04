Laag zelfvertrouwen? Deze simpele gewoonte kan je ego een boost geven

Een laag zelfvertrouwen is iets waar de meesten onder ons ooit in hun leven mee te kampen krijgen. Voor sommigen is het zelfs dagelijkse kost. De redenen daarvoor kunnen erg uiteenlopend zijn, net zoals de gevolgen. Misschien zorgt het ervoor dat je je droomjob niet kan bemachtigen, misschien durf je je partner niet tegen te spreken of misschien heb je moeite met keuzes maken.

Wat de gevolgen voor jou ook mogen zijn, Mel Robbins meent de oplossing gevonden te hebben. Volgens de auteur van het intussen welbekende boek ‘The Five Second Rule’ zou het namelijk volstaan om jezelf dagelijks een high-five te geven.

High-five voor mezelf

Dat is althans wat ze verkondigt in haar nieuwe titel, ‘The High 5 Habit : Take Control of Your Life With One Small Habit’. Volgens Robbins zou jezelf een high-five geven je negatieve gedachtenstroom tegengaan en daardoor zou je zelfvertrouwen een boost krijgen. Je zou je er niet alleen sterker door gaan voelen, het stresshormoon cortisol zou er ook door verminderen. Ze stelt voor om jezelf dagelijks na het tandenpoetsen in de ochtend een high-five te geven en zo een nieuw ritueel te creëren. Of het werkt, is nog maar de vraag, maar veel moeite kost het in ieder geval niet!

