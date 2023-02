Kus je gezond: 6 redenen om vaker te zoenen

Zin om je crush te kussen? Dan heb je bij deze het ideale excuus! Kussen is namelijk niet enkel een uiting van liefde en passie, maar ook een manier om je gezondheid te verbeteren. Ontdek hier de voordelen van het romantische medicijn.

3 x gelukshormonen

Kussen is veel meer dan enkel ‘lip locking’. Het stimuleert de drie belangrijkste gelukshormonen: dopamine, oxytocine en serotonine. Elk van deze stofjes werkt op een andere manier om een ervaring van geluk en plezier te bieden. Zowel een lange en gepassioneerde zoen als een snelle smak, verbeteren je humeur. Ook verlaagt het je cortisolniveau (stresshormoon).

Weg met je allergie

Aanhoudende stress kan symptomen van een allergie verergeren. Een lagere cortisolspiegel heeft dus indirect een positieve invloed op allergieën. Bovendien blijkt uit een Japans onderzoek dat 30 minuten zoenen helpt om allergenen, de stoffen die een allergische reactie veroorzaken, in het lichaam te verminderen.

Hello stralend gebit

Een flinke kus helpt de mondhygiëne door het stimuleren van speekselproductie. Dit vermindert bacteriegroei op je tanden en tandvlees, waardoor er minder kans is op gaatjes en ontstekingen. Het zou je zo maar eens een bezoekje aan de tandarts kunnen besparen.

Booster voor je weerstand

Je partner en jij brengen samen ongeveer 80 miljoen bacteriën in beweging tijdens een 10 seconden durende zoen. Maar dat is niets om vies van te zijn! Integendeel: zo bescherm je je tegen besmettelijke ziekten en verbetert je immuunsysteem.

Natuurlijke pijnstiller

Bij een stevige kussessie komen er endorfines vrij, de natuurlijke pijnstillers van het lichaam. Hierdoor vermindert de pijnperceptie. Het werkt voornamelijk tegen hoofdpijn en menstruatieklachten. Wees dus niet bang om je zieke geliefde te overladen met kusjes.

Snelle calorieverslinder

Tijdens het kussen verbrand je zelfs (een paar) calorieën. Eerlijk is eerlijk: het is geen vervanging voor de sportschool, maar het is mooi meegenomen. Hoeveel je verbrandt is afhankelijk van de duur en de intensiteit van de kus. Met een beetje geluk spreken we over tot 30 kcal per minuut!

