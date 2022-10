Koppel doet boekje open: “Slapen met andere mensen heeft onze relatie verbeterd. Er is wel één regel…” (foto’s)

Influencerkoppel Jess (30) en Jay (46) laten in hun privéleven kijken als swingers. Ze claimen dat het slapen met andere mensen hun relatie versterkt én verbetert, maar dat er wel wat regels aan verbonden moeten zijn om het te doen werken.

Een koppel geeft aan dat het geheim van hun relatie hun levensstijl als swingers is. De hoofdregel die ze wel respecteren: ze moeten het steeds samen doen. De dertigjare Jess en de zesenveertigjarige Jay ontmoetten elkaar op Tinder zo’n twee jaar terug. Sinds dan zijn respectievelijk de eigenares van een seksclub en de evenementenplanner stapelverliefd op mekaar. Jess is uitsluitend non-monogame relaties gewoon, maar stond open voor het idee om samen te gaan swingen.

”Open-minded”

En ook Jay vond dat best een prettig idee. Dus gaven ze het een kans en werden ze zowat hét posterkoppel van mannen en vrouwen die samen swingen. Jay geeft daarin ook aan dat hij het geweldig vindt hoe open ze zijn in hun communicatie naar elkaar toe, zodat ze perfect weten wat mogelijk is en waar de grenzen liggen. “Soms kan het wel eens vreemd zijn, maar we voelen mekaar perfect aan”, aldus Jay.

