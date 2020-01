Heel wat mensen verkeren in de overtuiging dat je als vegan onmogelijk van een bord sushi kan genieten, maar niets is minder waar. De meeste sushirestaurants hebben op z’n minst enkele plantaardige opties op de kaart staan – de kunst bestaat eruit die te ontdekken op het ellenlange menu. Maar goed nieuws: in Amsterdam opende zopas een volledig vegan sushirestaurant.

Bij klassieke sushi denk je spontaan aan rijstrolletjes gevuld met of bedekt met vis. Tonijn, zalm, scampi’s… Voor de vegans onder ons bestaan er gelukkig enkele alternatieven, zoals een rolletje met avocado of mango. De keuze is jammer genoeg vaak beperkt en laat menig vegan op z’n honger zitten.

Tempeh en truffel

Wil je kunnen genieten van een tafel boordevol overheerlijke plantaardige sushi? Dan is Plant Based Sushi in Amsterdam het ideale restaurant voor jou. Hier vind je rolletjes gevuld met avocado, gekarameliseerde ui, spinazie, komkommer, vegan truffelkaassaus en tempeh. We hebben zelf nog niet van de delicatesse kunnen genieten, maar als we de foto’s mogen geloven, zijn de gerechten om duimen en vingers bij af te likken. Je vindt Plant Based Sushi in OKO – Cultural melting point aan de Admiraal de Ruijterweg 331 in Amsterdam.

Het bericht In dit restaurant eet je enkel vegan sushi verscheen eerst op Metro.