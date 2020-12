In veel families staat Kerstmis gelijk aan een avond of een dag gevuld met spelletjesplezier. Iedereen neemt plaats rond de enorme feesttafel, we maken zo nodig teams en dan kan de strijd beginnen. In iedere familie is er wel iemand die bovenmatig competitief is en toegegeven, dat kan al eens voor ruzietjes zorgen, maar dat hoort er nu eenmaal bij.

Jammer genoeg kunnen we Kerstmis dit jaar niet vieren in groot comité. We zijn aangewezen op ons eigen gezin en eventueel één extra genodigde, maar dat is het dan ook. Wat natuurlijk betekent dat die gebruikelijke spelletjesavond in het gedrang komt.

Coronaproof

Wil je toch een stukje van die gezelligheid recreëren en enigszins contact houden met je familie? Dat kan! Er bestaan namelijk een hele hoop gezelschapsspelletjes die je gewoon vanop je smartphone kan spelen. Als elk gezin in je familie het spel downloadt, kan je zo aan de slag. Of hoe een gezelschapsspelletjesavond ook volledig coronaproof kan zijn. Nu moeten jullie het alleen nog eens worden over welk spel je gaat spelen.

Vijf online gezelschapsspelletjes

Let op, bij sommige spelletjes kan het wel nodig zijn om binnen de app aankopen te doen.

