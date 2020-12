Ondanks de coronacrisis zou een kwart van de Belgische bedrijven volgend jaar extra personeel willen aanwerven. Ruim de helft (55%) verwacht evenveel mensen in dienst te zullen hebben, terwijl 6,5% vreest personeel te zullen moeten ontslaan. Ruim een op de tien denkt personeel te zullen vervangen omdat de nodige competenties ontbreken.

Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstengroep Acerta, samen met de KU Leuven en HR Square. De voorbije maanden lag de arbeidsmarkt een beetje stil: er waren weinig aanwervingen én weinig ontslagen, zegt Acerta. En ook in 2021 zou de arbeidsmarkt niet veel dynamischer worden.

Rem op aanwervingsintenties

“Corona zet een rem op de aanwervingsintenties voor volgend jaar, maar het is gezien de omstandigheden toch positief dat een kwart van de bedrijven nieuwe mensen wil aantrekken”, menen de arbeidsmarktexperts. Professor Marijke Verbruggen, coördinator Work & Organisation Studies KU Leuven, wijst erop dat de coronapandemie zorgde voor een ongeziene economische crisis en dus schok op de arbeidsmarkt. “Heel weinig bedrijven zien dat volgend jaar veranderen. Maar dat sommige werkgevers toch extra aanwervingen voorzien, is een heel positief signaal, het wijst op een groeiverwachting.”

Krappe markt

Bedrijven met aanwervingsplannen verwachten wel problemen te zullen hebben om de juiste profielen te vinden, wegens de gekende “krapte” op de Belgische arbeidsmarkt. “Zes op de tien werkgevers zeggen vandaag al niet de juiste profielen te vinden voor hun vacatures. En ook voor volgend jaar verwacht 55% op die arbeidskrapte te zullen botsen. 65% neemt immers aan dat door corona minder mensen spontaan zullen vertrekken bij hun werkgever”, klinkt het.

Blijven leren

Acerta raadt bedrijven aan om desnoods de eigen mensen op te leiden en nieuwe vaardigheden aan te leren. Kathelijne Verboomen, directrice Kenniscentrum Acerta Consult: “Dé uitdaging zal er in 2021 in bestaan om eigen medewerkers een (levenslang) leertraject aan te bieden. We zien wel dat werkgevers nog vrij hardnekkig vasthouden aan het zelf in handen houden van opleidingen (…) Dat werknemers op kosten van hun werkgever een opleiding zouden volgen die niet gelinkt is aan de eigen functie of onderneming, ziet maar een kwart van de werkgevers zitten. Toch hebben we dat nodig om beweging te krijgen in de arbeidsmarkt, iets waar alle werkgevers baat bij zouden hebben.” Acerta ziet een oplossing in het voorstel uit het regeerakkoord voor een “opleidingsrekening”.

Voor het onderzoek werden 576 werkgevers online bevraagd, over een periode van enkele weken in september.

