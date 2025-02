Gelekte beelden onthullen mogelijk design van iPhone 17 (foto)

Het is nog even wachten op de release van de iPhone 17, maar volgens een bekende leaker hebben we nu een idee van het nieuwe ontwerp.

De bekende leaker Majin Bu heeft conceptbeelden gedeeld van de iPhone 17-serie. We krijgen vier toestellen te zien: de iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max en – helemaal links op de foto – de nieuwe, slankere iPhone 17 Air. Hoewel deze beelden niet officieel bevestigd zijn, heeft Majin Bu in het verleden al vaker correcte voorspellingen gedaan.

Google Pixel-achtig camera-eiland

Als we het ontwerpbeeld mogen geloven, krijgen de drie premiummodellen een Google Pixel-achtig, rechthoekig camera-eiland dat zich strekt over de hele breedte van het toestel. De iPhone 17 Pro en Pro Max krijgen allebei drie camerasensors terwijl de iPhone 17 Air het met slechts één camera moet stellen. Het basismodel van de iPhone 17 zou wat dat betreft zo goed als onveranderd blijven: twee camera’s in een verticale opstelling zonder het brede ‘camera-eiland’.

September 2025

Dat ziet er allemaal behoorlijk veelbelovend uit, al wordt het wellicht weer wachten tot september. Vermoedelijk onthult Apple dan de nieuwe iPhone 17-serie in alle geuren en kleuren.

iPhone 17 Lineup CAD pic.twitter.com/xednTkpJnq — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 23, 2025

Foto: Shutterstock