Eindelijk! WhatsApp-gebruikers smeken er al jaren om en nu gaat het er eindelijk van komen. Binnenkort komt de app met een nieuwe privacyfunctie die je zeker en vast gaat willen uittesten.

In 2015 konden wij eindelijk stiekem WhatsApp-berichten lezen zonder dat de verzender het door had. Met de functie ‘Laatst Gezien’ konden je contacten voordien namelijk altijd nagaan wanneer je voor het laatst online was op de app. Maar omdat wij niet iedereen een inkijk in ons privéleven willen geven, introduceerde de applicatie zes jaar geleden de mogelijkheid om die instelling uit te schakelen. Weg met de stalkers, hallo privacy!

Per contact

Toch was die nieuwe tool ook niet ideaal. Je kon kiezen om de functie uit te zetten voor iedereen of enkel voor mensen die niet tot je contactenlijst stonden. Volgens WABetaInfo komt daar nu verandering in. WhatsApp zou de tool namelijk aan het uitbreiden zijn zodat we binnenkort zelfs per contact kunnen bepalen of hij of zij mag zien wanneer we voor het laatst online waren. Zo kan je dus toestaan dat je beste vriend de functie kan zien, maar je baas niet meer.

Tot zover het goede nieuws, want de functie zal nog steeds wederkerig werken. Als je baas niets over jou mag weten, dan kan jij dat ook niets meer van hem zien. We weten ook nog niet wanneer we de nieuwe instelling op onze smartphone mogen verwachten. Voorlopig wordt er nog volop gewerkt aan de nieuwigheid. Wij kunnen alvast niet wachten!

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/gedaan-met-stalken-op-whatsapp-nieuwe-functie-op-komst