Een magere oogst: in 2022 komen er slechts 31 nieuwe emoji’s bij

Het ‘Unicode Consortium’ heeft zonet 31 nieuwe emoji’s goedgekeurd voor 2022. Dat zijn er een pak minder dan 2021, toen er 112 emoji’s toegevoegd werden aan het oeuvre, en tien keer minder dan 2020. Dat schrijft emojipedia.com. Hebben we intussen van alles een emoji gemaakt?

Vorig jaar kon de pret niet op. We kregen 112 emoji’s erbij, waaronder het smeltend gezichtje en de zwangere man. Dit jaar valt de oogst wat tegen, met 31 nieuwe emoji’s.

Jennifer Daniel, van het Emoji Subcommittee bij Unicode, geeft duiding aan NPR: «Er is inderdaad minder vraag dan vroeger. Toen Unicode begon met emoji’s te coderen, waren er slechts 700 concepten op je toetsenbord. Vandaag zijn er dat 3.000. Daardoor moeten we de voorstellen die we binnenkrijgen anders beoordelen dan vroeger. Onze eisen liggen veel hoger nu.»

De 31 emoji’s

Dit zijn de 31 emoji’s die het wel haalden. Voor het eerst krijgen we een roze, zilver en lichtblauw hartje erbij. Daarnaast zijn er zes rechtopstaande linkerhanden, en zes rechtopstaande rechterhanden. In het dierenrijk verwelkomen we de ezel, de kraai, gans, kwal, eland en een vleugeltje. Verder springt de langverwachte wifi-emoji in het oog, evenals het schuddend gezichtje – te gebruiken als je ‘shook’ bent, ofwel versteld staat.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/een-magere-oogst-2022-komen-er-slechts-31-nieuwe-emojis-bij