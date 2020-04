Dat honden getraind moeten worden, staat als een paal boven water. Katten worden daarentegen vaak vergeten, omdat de meeste mensen denken dat ze te onafhankelijk en eigenzinnig zijn. Niets is echter minder waar. Hieronder lees je enkele tips over hoe je het leerproces het best kan aanpakken.

Wil je kat maar niet luisteren? Daar is meestal een heel logische verklaring voor. Vaak leren we katten namelijk het tegenovergestelde aan van wat we eigenlijk willen als we roepen dat ze iets niet mogen doen. Volgens Mikel Delgado, een onderzoekster aan the School of Veterinary Medicine at University of California, beschouwen katten ‘nee’ namelijk niet als een berisping. In plaats daarvan zien ze de menselijke aandacht juist als een beloning en daarom blijven ze zich ook na de zoveelste aanmaning misdragen.

De beste oplossing voor wangedrag is negeren

Het klinkt misschien raar, maar Delgado geeft twee simpele basisregels mee voor het opvoeden van katten: negeer wat ze fout doen, en beloon wat ze goed doen. Op het eerste gezicht lijkt negeren een gemakkelijkheidsoplossing, waarbij je het problematische gedrag uit de weg gaat. Als het dier geen aandacht krijgt, zal het echter uiteindelijk ophouden met kattenkwaad uithalen.

De boodschap is om niet te beginnen wanhopen als ook het negeren niet lijkt te helpen. Eerst zal de kat zich namelijk nog meer gaan misdragen om een reactie uit te lokken bij het baasje. Het zal een tijdje duren voor die drempel overgeschreden wordt, maar je moet altijd consequent zijn en dus blijven volhouden. Het belangrijkste principe in deze is: verwacht niet te snel te veel.

Komen in ruil voor een snoepje

Eén van de eerste dingen die je de kat moet leren, is dat hij komt als je zijn naam roept. Dat doe je door op enkele meters afstand te staan, de naam van het dier te roepen, gevolgd door het commando ‘kom’, en een snoepje te tonen. Ook hier zit de kracht in de herhaling. Langzaamaan kan je de kat van steeds verder naar je toe laten komen en finaal zal je ook de beloningen achterwege kunnen laten. Let er wel op dat de traktaties aantrekkelijk zijn, maar tegelijk niet te groot om overgewicht te voorkomen. In het ideale scenario geef je best ook minder voeding om de snoepjes te compenseren.

Als je kat dat basiscommando onder de knie heeft, kan je starten met het aanleren van kunstjes, zoals zitten, een high five of zelfs het openen van deuren. Die trucjes voor gevorderden kan je bekijken in de video hieronder. Wie meer hulp nodig heeft, kan enkele boeken raadplegen met trainingstips.

