Het mag dan wel winter zijn, dat betekent niet dat we per se minder zweten dan in de zomer. Ja, de temperaturen liggen lager, maar er zijn nog steeds eindeloos veel situaties die je natte oksels kunnen bezorgen – van een loopsessie tot een Zoom-meeting. En dat gaat al eens gepaard met zweetgeurtjes.

Hoewel we dezer dagen vooral binnen zitten en niet veel andere mensen zien, is het noch voor jezelf, noch voor je huisgenoten erg aangenaam als je naar zweet ruikt. Wij moeten spontaan denken aan de kleedcabines in het middelbaar en die doordringende geur van tieneroksels die daarmee gepaard ging. Geen pretje. Om zulke scenario’s te vermijden, kan je natuurlijk aan de slag met deodorant, maar je kan het ook natuurlijker aanpakken.

Appelazijn

Een van de makkelijkste en misschien ook wel goedkoopste anti-zweetmiddeltjes is appelazijn. 100% natuurlijk, overal verkrijgbaar en het duurt twee seconden om aan te brengen. Doe gewoon wat van de azijn op een watje of washandje en smeer dit onder je oksels. Door de zuurtegraad hebben bacteriën het moeilijker om te overleven en ruik jij dus minder naar het zweet.

Aluinsteen

Als je voorheen een natuurlijke deodorant gebruikte, stond aluinsteen waarschijnlijk op het ingrediëntenlijstje. Je kan het natuurlijke mineraal echter ook op zichzelf gebruiken. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is de steen een beetje nat maken en over je oksel bewegen. Dankzij zijn anti-bacteriële werking gaat het mineraal vervelende zweetgeurtjes tegen. Je kan de steen trouwens ook gebruiken om je huid te kalmeren na het scheren.

Kokosolie

Wil je je oksels minder laten zweten én tegelijk je huid hydrateren? Dan is kokosolie wat je nodig hebt. Breng wat van het goedje aan op je huid en masseer tot de olie is opgenomen. Door het laurinezuur worden bacteriën gedood en krijgen geurtjes minder kans.

