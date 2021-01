Dat het Amerikaanse topmodel Ashley Graham het hard op de juiste plaats heeft, bewijst ze meermaals op sociale media. Ze deelt regelmatig foto’s van vrouwen in alle maten en gewichten, iets waardoor ze op veel lof en steun kan rekenen bij miljoenen fans.

En dat is nu niet anders, want recent postte ze op Instagram nog negen foto’s van naakte vrouwen die hun lichamen omarmden in al hun natuurlijke schoonheid. Passeren onder meer de revue: een vrouw die borstvoeding geeft, een dame die de tijd van haar leven heeft op het strand in badpak en een slaapster in evakostuum.

”Bedankt voor jullie schoonheid en zelfvertrouwen”

Graham zelf kan het niet geloven en juicht de dames in kwestie toe. “Ik wilde jullie gewoon bedanken om mij te taggen in jullie prachtige foto’s. Het is niet altijd makkelijk om van elke vierkante centimeter van je lichaam te houden. Ik heb geleerd dat dat dagelijks moet gebeuren. Als ik jullie schoonheid en zelfvertrouwen zie, dan inspireert me dat enorm”, aldus een dolgelukkige Graham.

Foto: Instagram Ashley Graham