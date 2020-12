Het is (bijna) winter en dat betekent dat de temperaturen flink de diepte in duiken. Terwijl het buiten ijzig koud is, zetten we de verwarming binnen wat hoger en warmen we onze handen aan een lekker kopje thee. Echte liefhebbers blijven aan het einde van de dag zitten met een hele stapel gebruikte theezakjes die ze vervolgens de vuilnisbak in kieperen.

Zolang je geen plastic zakjes gebruikt, is zo’n theezakje natuurlijk makkelijk composteerbaar, zelfs op de composthoop in je tuin. Heel erg is het dus niet om ze weg te gooien, maar wat nu als je ze nog voor iets anders zou kunnen gebruiken? Wij geven je alvast drie mogelijkheden.

Poetsen maar

Wist je dat je een gebruikt theezakje kan gebruiken om je huis een schoonmaakbeurt te geven? Zowel je spiegel als je kookplaat als je aanrecht varen er wel bij. Zorg ervoor dat het zakje nog licht vochtig is en wrijf het met circulaire bewegingen over het oppervlak dat je wil schoonmaken. Je zal zien: het blinkt weer als vanouds.

Gedaan met vieze geurtjes

Houd jij van blauwe kaas en stinkt je frigo een uur in de wind wanneer je hem opent? Of heb je last van stinkvoeten en trekt die geur maar niet weg uit je schoenen? Of heb je ergens anders in huis last van vieze geurtjes? Wel, hier komen je gebruikte theezakjes handig van pas. Plaats een nog vochtig zakje in een schaaltje in de frigo of laat de zakjes drogen en steek ze in je schoenen, een lade, de kattenbak… om komaf te maken met onaangename luchtjes.

Kalmerend voor je huid

Of je nu last hebt van muggenbeten of iets te lang in de zon hebt gezeten, ook hier brengt een gebruikt theezakje raad. Doe het eerst even in de frigo zodat het vochtig en aangenaam koel wordt en plaats het vervolgens op je muggensteek of verbrand stukje huid. Je zal zien dat je haast meteen minder zin hebt om te krabben.

