Het nieuwe jaar is begonnen, dus dat betekent waarschijnlijk dat je enkele goede voornemens hebt gesteld voor jezelf. Heel wat mensen willen aan het begin van het jaar wat meer letten op hun lijn, maar tegelijk is het nog winter en koud en wil je dus kunnen genieten van comfort food. Warme chocomelk hoort daarbij, maar je kan die ook gezonder maken.

1. Plantaardige melk en natuurlijke zoetstoffen

Heb je zin in een klassieke chocomelk, maar wil je je achteraf niet al te schuldig voelen over het aantal calorieën dat je net naar binnen hebt gespeeld? Vervang de gebruikelijke koemelk dan eens voor amandel- of hazelnootmelk. Die drankjes hebben weliswaar een smaakje van zichzelf, maar net daarom zijn ze een perfecte aanvulling. Kies voor puur cacaopoeder in plaats van de gesuikerde versie en zoet eventueel met honing. Zin in iets slagroomachtigs? Klop de melk dan op met een melkopschuimer voor een romiger resultaat.

2. Johannisbroodpoeder

Johannisbrood is een plant die van nature voorkomt in het Middelandse Zeegebied, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De smaak van het poeder komt dicht in de buurt van die van cacao. Maak je een drankje op basis van johannisbrood, dan is een van de grote voordelen dat de smaak op zich al erg zoet is, wat extra suiker overbodig maakt. Voeg wat amandelmelk toe en klaar is Kees.

3. Cacao-infusie

Wist je dat je ook thee kan zetten van cacao? Daarvoor worden met name de schillen gebruikt. Laat die trekken in kokend water en je hebt een heerlijke infusie met de smaak van cacao, maar zonder de calorieën. Je kan ook chaï-kruiden toevoegen voor een kruidige toets en melk om het geheel wat romiger te maken.

