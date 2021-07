Dit zijn de mooiste én goedkoopste reisbestemmingen voor deze zomer

Het afgelopen jaar was niet gemakkelijk. Niet alleen moesten we leven met de schrik die een pandemie met zich meebrengt, maar bovendien hadden heel wat onder ons het ook moeilijk op financieel vlak. Veel sectoren moesten sluiten en dat betekende ook dat een heleboel werknemers het moesten doen met een lager inkomen. Vervelend, niet alleen op het moment zelf, maar ook nu het sociale leven weer een beetje op gang komt.

Na een jaar binnenzitten heeft een mens nu eenmaal zin om leuke dingen te doen. Afspreken op een terrasje met vrienden, op restaurant gaan met een date, uitjes plannen met de kinderen… en laten we op vakantie gaan niet vergeten. Al die dingen kosten echter geld, geld dat je momenteel misschien niet (in overvloed) hebt.

Budget opties

Gelukkig bestaan er voor de meeste activiteiten ook budgetvriendelijke alternatieven. Zo kan je drankjes kopen in de supermarkt en in het park afspreken met je vrienden of ervoor kiezen om ‘s middags in plaats van ‘s avonds op restuarant te gaan, wat vaak veel geld uitspaart. En ook op reisgebied zijn er opties. Essentieel is in dit geval om je bestemming goed uit te kiezen én om, indien mogelijk, niet tijdens het hoogseizoen te reizen. Heb je wat inspiratie nodig? Geen nood, dit zijn volgens Lonely Planet alvast de mooiste én goedkoopste reisbestemmingen van het moment. Let tijdens het boeken uiteraard wel op eventuele reisbeperkingen door corona.

Top tien mooie en goedkope bestemmingen

1. Polen

2. Slovenië

3. Griekenland

4. Georgië

5. Servië

6. Montenegro

7. Zweden

8. Spanje (Andalusië)

9. Madeira

10. Italië (Puglia)

