“Wat zullen we eten vanavond?” is een vraag die in België meermaals per dag wordt gesteld. ’s Morgens denken we al vaak wat we als lunch zullen nemen en na de lunch zijn we onze avondmaaltijd aan het plannen. Maar wat als we nu eens verder vooruit kijken? Met behulp van trends, inzichten en data brachten de voedselexperts bij Deliveroo de foodtrends van 2020 in kaart.

Vegan-ish

Steeds meer mensen worden milieubewuster of willen gezonder eten. Voedingtrends zoals het flexitarisme, vegetarisme of veganisme klinken ons niet langer als onbekend in de oren.

Grazing

Het klassieke eetpatroon waarbij je drie maaltijden per dag eet, is voorbij! Uit de

geplaatste bestellingen bij Deliveroo blijkt dat steeds meer consumenten doorheen

de dag eten en zich niet houden aan een vast eetpatroon. Zo bestellen steeds

meer klanten kleinere porties en snacks.

Slaatje 2.0

Een nieuwe golf salades, meer dan gewoon een blad sla, komt eraan. Er zijn 5 ingrediënten die we kunnen verwachten in onze salade:

Fermenten zoals lactose gegiste sauzen en miso; Nieuwe quinoa: teff (Abessijns liefdesgras) en freekeh (graanproduct); Notenpasta’s voor dressings en dips (bijvoorbeeld zonnebloempitten); Onderbenutte producten zoals koolraap, zeewier of roodalgen; Gedehydrateerde groenten voor extra textuur

Weinig of geen alcohol

Een gezond lichaam staat gelijk aan een gezonde geest. Afgelopen jaar, zag Deliveroo een toename van het aantal bestellingen van alcoholvrije bieren in de wintermaanden. Deze trend zal in 2020 gestaag toenemen.

Balancing to be sustainable

2020 is het jaar van evenwicht. Consumenten breken met gewoontes, experimenteren

met nieuwe levensstijlen en proberen nieuwe gerechten uit in een poging om

gelukkiger, verantwoordelijker en duurzamer te leven.

Evenwichtige voeding, waarbij sommige vleesgerechten worden vervangen door plantaardig voedsel. Een evenwichtige gezondheid waarbij hamburgers en pizza’s soms al eens plaats kunnen maken voor een salade of plantaardige alternatieven. Een evenwicht in financiën waarbij geld op een verstandige manier wordt uitgegeven.

On fire

Eén van de oudste en meest primitieve kookmethoden is terug: koken op houtskool! De houtskoolachtige smaak is de afgelopen maanden toegenomen aan populariteit. Met zijn rokerigheid en houtachtige diepte die de natuurlijke smaak van de ingrediënten benadrukt.

Het bericht Dit zijn de foodtrends voor 2020 verscheen eerst op Metro.