Dit is waarom klimaatverandering ook slecht nieuws betekent voor wie aan hooikoorts lijdt

Als de temperaturen blijven stijgen, zal het pollenseizoen langer worden en de allergieën erger. Dat zegt een nieuwe studie van de Universiteit van Michigan. De warmere temperaturen zouden ervoor zorgen dat planten veertig dagen vroeger in bloei zullen komen te staan in de lente. In de herfst zouden grassen pollen tot maar liefst negentien dagen langer kunnen blijven verspreiden. Het onderzoek werd gepubliceerd in het vaktijdschrift ‘Nature communications’.

Zo’n 30% van de wereldbevolking lijdt aan hooikoorts of een vorm van pollenallergie. De symptomen zijn voor de meeste mensen vooral strontvervelend: een verstopte neus, lopende neus, niezen, verlies van reuk- en smaak, jeuk, rode en tranende ogen… Maar ook astma wordt gelinkt aan de allergie. In extreme gevallen kan de allergie zelfs tot ziekenhuisopnames leiden. Maar het aantal mensen met een pollenallergie zou dus nog stevig kunnen toenemen volgens nieuw onderzoek, aangezien sommige planten niet alleen langer, maar ook veel meer pollen zullen verspreiden.

40 % meer pollen

De onderzoekers van de Amerikaanse universiteit bekeken bij specifieke bomen, grassen en kruiden wat de invloed zou kunnen zijn van hogere temperaturen tegen het einde van de eeuw. Planten en bomen gebruiken temperatuur tenslotte als een signaal dat zegt dat het tijd is om in bloei te gaan, of tijd om te stoppen met het verspreiden van pollen. Uit hun studie blijkt dat de hoeveelheid pollen 16 à 40% zou kunnen toenemen als de uitstoot van broeikasgassen hoog blijft. Maar zelfs als we nu drastisch de uitstoot zouden verminderen, zouden de allergieën alsnog erger worden aangezien bepaalde schade al onomkeerbaar is.

Een studie van de University of Utah uit 2021 in het vaktijdschrift PNAS waarschuwde al dat het pollenseizoen tussen 1990 en 2018 al met 20 dagen toegenomen is.

