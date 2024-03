Dit het gevaarlijkste standje: “Kans op verwondingen als je te hevig bent”

Om een levendig seksleven te onderhouden kan afwisseling qua standjes helpen. Toch moet je bij het experimenteren ook een beetje oppassen dat je geen verwondingen oploopt.

Sommige mensen houden het bij één standje, anderen kiezen voor afwisseling onder de lakens. Een populair standje heeft echter al heel wat mensen een extra bezoek naar de dokter opgeleverd. Het gaat om ‘reverse cowgirl’, een standje waarbij de man op zijn rug ligt en de vrouw erbovenop zit met haar rug naar het gezicht van de man. Volgens ‘National Health Service’-dokter Karan Raj veroorzaakt dat standje 50% van de penisbreuken en is het daarom voor hem het gevaarlijkste standje.

Communicatie tijdens seks

Ook Seks- en relatie-expert Annabelle Knight is die mening toegedaan. “Het standje ‘reverse cowgirl’ kan gevaren met zich meebrengen. In sommige gevallen kan de penis verwondingen oplopen als je te hevig bent tijdens het stoten. De penis zou dan naar buiten kunnen glijden en ‘verpletterd’ kunnen worden door het schaambeen van de vrouw”, lezen we in Daily Star. Om dergelijke taferelen te vermijden is communicatie tijdens het vrijen erg belangrijk. Met andere woorden: wees voorzichtig en waarschuw elkaar wanneer het mis dreigt te lopen.

Foto: Pexels