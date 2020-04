Na twee maanden non-stop coronanieuws, is het mederendeel van de Vlamingen wel op de hoogte van de meest bekende symptomen van het coronavirus: koorts en benauwdheid. Een verminderd reuk- en smaakvermogen kan ook wijzen op het virus, en nu zijn er mogelijks nog twee ietwat bizarre symptomen.

1. Opgezwollen tenen

Artsen hebben ontdekt dat blauwe of paarse opgezwollen en pijnlijke tenen ook vaak voorkomen bij coronapatiënten. Dit symptoom wordt vooral veel gezien bij jongere patiënten en vaak is het zelfs het enige waar patiënten last van hebben.

De kans is groot dat het symptoom na zeven tot tien dagen vanzelf verdwijnt.

2. Huiduitslag

“Het is niet heel raar dat de huid op een virus reageert”, laat een dermatoloog weten. “Ik zie het vooral bij mensen tussen de 11 en 21 jaar oud.”

Er is nog niet bekend waarom dit symptoom precíes optreedt bij het virus. Ook zijn er mensen die wel last hebben van pijnlijke tenen, maar negatief getest zijn op het virus. Een klein onderzoek uit Italië wijst uit dat 20% van de coronapatiënten last heeft van huidproblemen, met name een rode, vlekkerige huiduitslag.

Het bericht Deze twee vreemde symptomen kunnen wijzen op het coronavirus verscheen eerst op Metro.