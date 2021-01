Een verzameling felroze wippen op de grens tussen de VS en Mexico heeft de Design of the Year Award 2020 in de wacht gesleept. De installatie van architectuurstudio Rael San Fratell liet kinderen toe even te spelen met hun buren aan de andere kant van de muur.

Het project, genoemd de Teeter-Totter Wall, duurde slechts ongeveer 40 minuten. Het doel was een gevoel van eenheid te creëren aan de sterk gepolitiseerde grensmuur.

Eerder sleepten de wippen, ontworpen door de architecten Virginia San Fratello en Ronald Rael, al de Beazley Designs of the Year-award in de sleep.

“Bruggen bouwen”

De muur baande zich een we door gaten in de grensmuur tussen El Paso (Texas) en Juarez (Mexico). “We moeten geen muren bouwen, maar bruggen”, zeiden de winnaars in een reactie. “Muren verhinderen niet dat mensen het Capitool binnendringen. Muren voorkomen niet dat virussen zich verspreiden. We moeten nadenken over hoe we verbondenheid kunnen voelen en samen kunnen zijn, zonder elkaar te kwetsen.”

